Marchisio | ' Ronaldo è cambiato | Icardi tra i migliori al mondo'

Marchisio : 'Icardi o Ronaldo? Io punto su Chiellini' : ... è uno dei più forti al mondo. Ronaldo ha cambiato il suo modo di giocare in Italia, prende parte alla manovra, è sempre presente in qualsiasi gol, è più determinante per la Juve. Sono due grandi ...