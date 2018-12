Manovra - Martina - Pd - : spettacolo indecente - confusione è totale : Roma, 4 dic., askanews, - "Mai visto un governo gestire in questo modo il bilancio pubblico. confusione totale, ritardi, annunci e smentite, assenze. Uno spettacolo indecente". Lo ha dichiarato via ...

Manovra - Martina : situazione preoccupante - torniamo in recessione : Roma, 15 nov., askanews, - 'La situazione è preoccupante non solo per le reazioni europee ma perché qui stiamo tornando in recessione. Vorrei che guardassimo l'economia reale, all'export, a tutte le misure della Manovra che non aiutano i lavoratori, le famiglie e le imprese e in più ci stiamo isolando'. Lo dichiara Maurizio Martina, segretario …

Manovra - Martina : Pd darà battaglia per riconfermare bonus bebè : Roma, 11 nov., askanews, - 'Il governo dei parolai stoppa anche il bonus bebè. In un Paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo battaglia per riconfermarlo #ladridifuturo'. Lo ha ...

Pd - l'ultima Manovra tra Martina e Minniti : ecco il patto anti-Zingaretti : L'ACCORDO Di converso, nel mondo renziano-orfiniano, di fatto la maggioranza che ha governato i dem finora, regna ottimismo: 'L'assemblea è sovrana, anzi e non è detto che Zingaretti arrivi primo, ...

Martina : Manovra da "ladri di futuro" : 13.50 "Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in questi anni:ma sono anche irrequieto per le risposte mancate e gli errori commessi. Per organizzare un riscatto bisogna mettere in discussione tutto: sapere che hai un patrimonio,ma che serve costruire un orizzonte nuovo" Così il segretario Pd Martina, al Forum di Milano, organizzato dai Dem. Sulla Manovra,dice:"E'da ladri di futuro,ipoteca il nostro destino","rischiamo di tornare in ...

Martina : una Manovra per italiani non Ue : 18.38 "La Manovra è ingiusta e pericolosa per gli italiani.Va cambiata per i cittadini,prima che per Bruxelles.Non c'è nulla per il lavoro,le famiglie,imprese. E' un gigantesco macigno sul futuro del Paese". Così il segretario Pd,Martina. "Spendiamo per interessi sul debito più di quanto spendiamo in educazione",sottolinea. "Questa Manovra compromette i sacrifici degli italiani.Giocano con il fuoco,ma di mezzo non ci sono le loro carriere ...

Manovra - Martina : Approvano condono ed evocano manine - imbroglioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : Martina - condono è vergogna : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Il condono fiscale inserito nella Manovra dal Governo "è una vergogna". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa con i capogruppo del Pd Andrea ...

Martina : Manovra iniqua - il condono è una vergogna : La manovra licenziata dal governo è "pericolosa e profondamente ingiusta per gli italiani. È un atto irresponsabile, è una manovra per gli evasori e per il lavoro nero, che rischia di portare il paese fuori dall'euro". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, che ha definito "una vergogna il condono per gli evasori. Abbiamo recuperato 20 miliardi dall'evasione fiscale, loro ...

Manovra - Martina : zero per giovani - lavoro : 13.24 "Nella legge di Bilancio zero per lavoro, giovani, imprese, scuola. Stangata per le famiglie e condono per gli evasori. Tanti debiti in più. Una coppia con uno stipendio, un figlio e un mutuo avrà solo l'aumento della rata". Lo scrive su twitter Maurizio Martina, segretario del Partito democratico.

Manovra : Martina - in def aumento tasse : ANSA, - ROMA, 5 OTT - "Più tasse per tutti. La pressione fiscale secondo il Def presentato da Lega e Cinque Stelle l'anno prossimo aumenterà. #capolavoro". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, ...

Def - Martina - Pd - : 'Manovra profondamente ingiusta - si dimentica Sud' : "Questa Manovra è profondamente ingiusta. Spende miliardi di euro senza avere in testa le imprese e le famiglie". Lo ha detto il segretario del Pd , Maurizio Martina , sottolineando che "il Sud ne ...

Def : Martina - Manovra profondamente ingiusta : "Questa manovra è profondamente ingiusta. Spende miliardi di euro senza avere in testa le imprese e le famiglie". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina a Radio Anch'io, sottolineando che "...

Manovra - Martina : 'Giudizio del Pd su Tria totalmente negativo' : "Sul ministro Tria il giudizio è totalmente negativo". Lo ha detto il segretario dem, Maurizio Martina, illustrando la contro-Manovra del Pd. "Di fronte a un ministro che non riesce a stabilire un ...