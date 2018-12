Manovra | Ue | Bene l' annuncio di calo del deficit | ma ora dettagli concreti

Manovra - Moscovici : 'Bene gli annunci sulla riduzione del deficit - ora dettagli' : 'Abbiamo preso atto dei recenti annunci del governo di voler ridurre il deficit , è un primo passo nella giusta direzione. Ma aspettiamo ulteriori dettagli per valutare la dimensione di questo passo'. ...

Moscovici sulla Manovra : 'Bene le intenzioni di calo del deficit - ma va ridotto ancora' : Il commissario Ue preso atto delle aperture del governo aggiunge: 'abbiamo bisogno di passi concreti e credibili' - Il commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici lancia un messaggio ...

Manovra - Dombrovskis : 'Bene cambio toni. Ma stimolo del governo non basta' : 'Invece vediamo un aumento considerevole dei rendimenti, vediamo che si trasmette all'economia reale, vediamo la difficoltà del settore bancario che restringe la disponibilità del credito, vediamo la ...

Manovra - Mattarella : 'Il bilancio dello Stato è un bene pubblico' : La Corte costituzionale ha ricordato che "il bilancio è un bene pubblico". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale ai magistrati di nuova nomina ...

Manovra - prima di cena Ue leader al Colle : Accordo per bene Paese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Draghi fiducioso : Bene ci sia il dialogo : 'Sull'Italia dico solo che un accordo può essere ancora raggiunto' dice il presidente della Bce parlando davanti agli eurodeputati -

Manovra - Salvini : "Bene Conte. Dialogo" : 6.54 "Bene Conte. Dialogo e buon senso nell'interesse dell'Italia, nessun passo indietro ma la voglia di valutare bene tempi e numeri di spese e investimenti". Questo il commento del ministro dell'Interno e vice premier, Salvini, sulla cena di laovoro tra il premier, Conte, e il presidente della Commissione europea, Juncker, a Bruxelles.

Manovra - Di Maio : “Su reddito di cittadinanza e Fornero non è ipotizzabile riduzione platea beneficiari” : “Su reddito di cittadinanza e riforma Fornero a quota 100 non é ipotizzabile alcuna riduzione della platea”. Così il vice premier Luigi Di Maio ai cronisti nello stabilimento Fincantieri Palermo rispondendo sulle eventuali modifiche alla Manovra richieste da Bruxelles. L'articolo Manovra, Di Maio: “Su reddito di cittadinanza e Fornero non è ipotizzabile riduzione platea beneficiari” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Per Bankitalia lo spread annulla i benefici della Manovra giallo-verde : In questo contesto si colloca l'Italia in cui il rialzo "pronunciato e persistente" dei rendimenti dei titoli di stato, a parità di crescita nominale dell'economia, sta facendo aumentare il rischio ...

SPREAD CHIUDE A 309 PUNTI DOPO BOCCIATURA UE SU Manovra/ Bene Piazza Affari - flop per Btp Italia - IlSussidiario.net : SPREAD cala DOPO la BOCCIATURA della Ue per la MANOVRA Italiana: Borsa a Piazza Affari si rafforza, cresce la fiducia dei mercati nella Commissione

Manovra finanziaria. Bond - Forza Italia - : 'Bene l'emendamento per le zone colpite da maltempo - ora aspettiamo di vedere la distribuzione' : «Il sottosegretario all'economia Bitonci ha confermato la presentazione di un emendamento ad hoc per le aree alluvionate. Si parla di un fondo da 525 milioni di euro, suddiviso in due annualità» ...

Moscovici : Manovra non fa bene al popolo : Continuiamo a pensare che il progetto di bilancio presenta rischi per l'economia italiana, per le aziende, per i risparmiatori e i contribuenti, semplicemente perché rischia di accrescere il debito".

Manovra - Salvini : 'Mattarella non firma? Figuriamoci - andrà tutto bene' : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firmerà la legge di bilancio redatta dal governo M5s-Lega. Ne è convinto il vicepremier Matteo Salvini, il quale afferma: "Ma Figuriamoci, ci ...