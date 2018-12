Manovra | Tria | «Vediamo se reddito e quota 100 costano meno» Le opposizioni lasciano i

Manovra - duro attacco opposizioni a Tria in Commissione : Roma, 4 dic., askanews, - Fuoco di fila delle opposizioni in Commissione bilancio della Camera contro il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervenuto nel corso dell'esame della legge di bilancio per una comunicazione sulle trattative con l'Unione europea. Dopo le parole del Ministro, cui inizialmente non era ...

Manovra : Tria - si cercano soluzioni : Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso di una comunicazione in commissione Bilancio alla Camera.

Tria dice che sulla Manovra il governo ora sta lavorano con l'Ue : "Stiamo lavorando a possibili soluzioni con l'Ue" perché "lo spread danneggia l'economia", ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in commissione Bilancio alla Camera. In mattinata, dopo il ...

Manovra - Tria : 'Varie opzioni sul tavolo - scelta è politica' - : Il ministro dell'Economia è intervenuto in commissione Bilancio alla Camera. "Dialogo con Ue sempre più costruttivo", ha detto, spiegando che è in corso una valutazione sul costo di quota 100 e reddito di cittadinanza

Manovra - Tria : l'intesa con l'Ue stabilizzerà spread e situazione mercati : Sta cambiando fortemente il contesto, la Germania sta rallentando e lo spread elevato ha effetti sull'economia. Questo convitato di pietra e' salito in una situazione di forte incertezza e credo ...

Manovra - Tria in commissione : «Vediamo se reddito e quota 100 costano meno» : «Vediamo se quota 100 e reddito di cittadinanza possono costare di meno». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un intervento sulla Manovra in...

Manovra : Tria - valutazioni su quota 100 e reddito di cittadinanza : ... ha aggiunto Tria, 'non c'è nessuna decisione politica di modifica, qualunque accordo è subordinato al fatto che non si toccano le priorità del governo che sono state dichiarate al Parlamento con la ...

Manovra - Tria in commissione non accetta domande : 'Varie opzioni possibili - la scelta è politica' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un intervento sulla Manovra in commissione Bilancio della Camera. 'Sono in atto studi e simulazioni per cercare di capire quali ...

Manovra - Tria in Commissione : "Con Bruxelles avanti dialogo sempre più costruttivo" : POLEMICA CON LE OPPOSIZIONI - Ma sull'informativa del Ministro dell'economia Giovanni Tria i nfuria subito la polemica con le opposizioni che hanno contestato il fatto che non fossero previste ...

Manovra - Tria in Commissione : “Valutazioni in corso su pensioni e reddito”. Lite con opposizione : “Non rispondo a domande” : Scontro tra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e le opposizioni in Commissione Bilancio. Atteso per le 19, il ministro è arrivato dopo le 20. Ma non è stata la puntualità a fare infuriare i deputati, quanto l’esordio del titolare di via XX Settembre che si è detto disponibile a parlare ma senza ricevere domande: “Sono sbarcato da un aereo e sono venuto qui. Non ho aderito ad un’audizione, ma ad un’informativa. Il tema è da ...

Conte : “Stallo sulla Manovra? Il mio è un silenzio operoso”. Tria : “Necessari atti concreti” : «Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso». A dirlo è il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. Il capo del governo si è recato alla kermesse dell’Anfia a piedi da Palazzo Chigi....

Manovra - Tria in commissione non accetta domande : «Varie opzioni possibili - la scelta è politica» : «C'è un'interlocuzione con la commissione Ue, un dialogo che diventa sempre più costruttivo con la finalità di riuscire ad evitare che l'Italia entri in...