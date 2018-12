Manovra - Tria : analisi su costi quota 100 e reddito cittadinanza : E' quanto ha indicato il ministro dell'Economia Giovanni Tria nell'informativa in commissione bilancio alla Camera tra le polemiche delle opposizioni che chiedevano una vera …

Manovra - scontro tra Tria e opposizioni. Poi il ministro : “Possibili misure aggiuntive” : scontro in commissione Bilancio tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e le forze di opposizione. Il ministro minaccia di andarsene in caso di domande dei deputati, poi arrivano gli interventi, ma alla fine le opposizioni lasciano i lavori. Intanto Tria annuncia che è possibile che ci sia qualche "misura aggiuntiva" sulla Manovra per far scendere il deficit.Continua a leggere

Manovra - Tria sbotta in commissione : "Se non va bene me ne vado" : 'Sono sbarcato da un aereo e sono venuto qui' . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria non accetta che gli vengono poste della domande durante la commissione Bilancio della Camera prima dell'inizio del suo intervento sulla Manovra economica . 'Non ho aderito a un'...

Manovra - Tria : «Vediamo se reddito e quota 100 costano meno». Le opposizioni lasciano i lavori : «Vediamo se quota 100 e reddito di cittadinanza possono costare di meno». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un intervento sulla Manovra in...

Manovra - duro attacco opposizioni a Tria in Commissione : Roma, 4 dic., askanews, - Fuoco di fila delle opposizioni in Commissione bilancio della Camera contro il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervenuto nel corso dell'esame della legge di bilancio per una comunicazione sulle trattative con l'Unione europea. Dopo le parole del Ministro, cui inizialmente non era ...

Tria dice che sulla Manovra il governo ora sta lavorano con l'Ue : "Stiamo lavorando a possibili soluzioni con l'Ue" perché "lo spread danneggia l'economia", ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in commissione Bilancio alla Camera. In mattinata, dopo il ...

Manovra - Tria : 'Varie opzioni sul tavolo - scelta è politica' - : Il ministro dell'Economia è intervenuto in commissione Bilancio alla Camera. "Dialogo con Ue sempre più costruttivo", ha detto, spiegando che è in corso una valutazione sul costo di quota 100 e reddito di cittadinanza

Manovra - Tria : l'intesa con l'Ue stabilizzerà spread e situazione mercati : Sta cambiando fortemente il contesto, la Germania sta rallentando e lo spread elevato ha effetti sull'economia. Questo convitato di pietra e' salito in una situazione di forte incertezza e credo ...

Manovra - Tria in commissione : «Vediamo se reddito e quota 100 costano meno» : «Vediamo se quota 100 e reddito di cittadinanza possono costare di meno». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un intervento sulla Manovra in...

Manovra : Tria - valutazioni su quota 100 e reddito di cittadinanza : ... ha aggiunto Tria, 'non c'è nessuna decisione politica di modifica, qualunque accordo è subordinato al fatto che non si toccano le priorità del governo che sono state dichiarate al Parlamento con la ...

Manovra - Tria in commissione non accetta domande : 'Varie opzioni possibili - la scelta è politica' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un intervento sulla Manovra in commissione Bilancio della Camera. 'Sono in atto studi e simulazioni per cercare di capire quali ...