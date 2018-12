Manovra | Tria | ' speriamo di non finire in recessione | su reddito cittadinanza e quota 100

Manovra - Tria : studiamo modifiche ma le decisioni sono politiche : "Stiamo studiando varie possibili azioni che rimangono possibili finché non vengono valutate politicamente. Le decisioni sono politiche". Lo dice il ministro dall'Economia, Giovanni Tria, al termine dell Ecofin a Bruxelles. La 'quota 100' per la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza "non sono in discussione e restano una priorità del governo", anche se "non ...

Manovra - sospesi lavori - opposizioni a Tria : "Spiegazioni su deficit" : Sono stati sospesi i lavori in commissione Bilancio alla Camera che sta esaminando la Manovra economica. Le opposizioni hanno infatti protestato dopo le ipotesi di modifica ai saldi della legge di Bilancio, con un deficit che potrebbe arrivare al 2% del pil contro il 2,4% inizialmente stimato.Le opposizioni chiedono che il ministro dell'Economia riferisca in merito e faccia chiarezza sulla questione. Il presidente della commissione, Claudio ...

La Manovra italiana piace agli Usa. Il punto di Eisenberg - Moavero e Tria : ... l'Italia incassa anche l'apprezzamento Usa per la manovra: "Il premier Giuseppe Conte " ha detto il rappresentante statunitense " sta lavorando molto per l'economia italiana e avrà molto successo, ...

Manovra - Salvini a Confindustria : "Zitta per anni - ci lasci lavorare" - : Ieri Boccia aveva chiesto a Conte di convincere i due vice a evitare la procedura d'infrazione o di dimettersi. "A Salvini dico di preoccuparsi dello spread", aveva aggiunto. La risposta: "Zitti per ...

Manovra - opposizioni in pressing 'Il governo spieghi se cala il deficit'. Salvini attacca Confindustria : Nuovo stallo in commissione Bilancio alla Camera, dove non è ancora ripreso l'esame degli emendamenti alla Manovra. La seduta si è aperta con la richiesta di tutte le opposizioni di avere spiegazioni ...

Manovra - Salvini attacca Confindustria 'Industriali zitti per anni - ora lasciateci lavorare' : 'C'è qualcuno che è stato zitto per anni quando gli italiani, gli imprenditori e gli artigiani venivano massacrati. Ora ci lasciassero lavorare e l'Italia sarà molto migliore di come l'abbiamo trovata'...

Dombrovskis a Tria : «Manovra - servono passi concreti» : 'Invece vediamo un aumento considerevole dei rendimenti, vediamo che si trasmette all'economia reale, vediamo la difficoltà del settore bancario che restringe la disponibilità del credito, vediamo la ...

Manovra - Tria-Dombrovskis : volontà di trovare soluzione al più presto | Conte : 'Non lavoro a un deficit sotto il 2%' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis , poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo. Al centro dei colloqui, si ...

Tria vede Dombrovskis - entrambi auspicano soluzione rapida su Manovra : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo a Bruxelles, ha incontrato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

Manovra - Dombrovskis vede Tria : ora Italia faccia passi concreti : ... Valdis Dombrovskis oggi a Bruxelles, parlando ai giornalisti al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo, ha riferito di aver incontrato stamattina il ministro dell'Economia Giovanni Tria e di aver ...