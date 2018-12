Manovra | Tria in commissione non accetta domande | ' Varie opzioni possibili | la scelta è

Manovra - Tria in Commissione : "Con Bruxelles avanti dialogo sempre più costruttivo" : POLEMICA CON LE OPPOSIZIONI - Ma sull'informativa del Ministro dell'economia Giovanni Tria i nfuria subito la polemica con le opposizioni che hanno contestato il fatto che non fossero previste ...

Conte : “Stallo sulla Manovra? Il mio è un silenzio operoso”. Tria : “Necessari atti concreti” : «Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso». A dirlo è il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. Il capo del governo si è recato alla kermesse dell’Anfia a piedi da Palazzo Chigi....

Manovra - Tria alla Camera : in corso valutazioni su “peso” quota 100 e reddito cittadinanza - scelta è politica : Il ministro dell’Economia Tria in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l'Ue e la rimodulazione del deficit. Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...

Confidustria - Salvini attacca Boccia ma sulla Manovra gli industriali fecero la guerra a B. e demolirono il governo Letta : Enrico Letta ancora la sogna di notte. “O si cambia passo con il governo esistente o andiamo a votare“, era stata la sentenza pronunciata il 2 febbraio. Venti giorni dopo il presidente del Consiglio era a Palazzo Chigi a consegnare la campanella nelle mani di Matteo Renzi. Con quelle parole Giorgio Squinzi aveva dato l’estrema unzione al governo nato dalle politiche del 2013. Da due mesi e senza sosta Confindustria chiedeva ...

Manovra - il ministro Tria : “Spero che l’Italia non vada in recessione” : Proprio mentre il Parlamento si accinge ad approvare una Manovra che prevede una crescita dell'economia pari al +1,5%, il ministro dell'Economia Giovanni Tria dichiara: "Preferirei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e quindi di fare una Manovra che ostacoli questo rallentamento dell'economia. Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna ...

Manovra - lavori fermi e opposizione in pressing. Tria : «Ora servono decisioni politiche» : Commissione Bilancio della Camera bloccata di nuovo dove va a rilento l'esame degli emendamenti alla Manovra. La seduta si è aperta con la richiesta di tutte le opposizioni di avere...

Giovanni Tria - Manovra : 'Speriamo di non andare in recessione - servono decisioni politiche' : ... a margine dell'Ecofin, a Bruxelles, non sottovaluta la situazione: 'Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna sostenere l'economia,...