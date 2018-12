Manovra | Salvini e Di Maio disponibili al compromesso sul deficit al 2%

Salvini : sono assolutamente ottimista su accordo con Ue su Manovra : Bruxelles, 3 dic., askanews, - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini si è detto stasera a Bruxelles 'assolutamente ottimista' sulla prospettiva che si arrivi a un accordo con l'Ue sulla ...

Le richieste dell'Ue sulla Manovra e la campagna mediatica di Salvini : Ma sì, cominciamo da Torino, ancora Torino per dire che non basta la furbata di mandare il prof. avv. a fare cose sensate in Europa, concedendo un minore deficit programmato, per accontentarci. Non bastano le omissioni, vogliamo gli atti. Ovvero le infrastrutture e magari qualche riforma. Cioè qualc

I paletti di Di Maio e Salvini sui ritocchi alla Manovra : I lavori sulla legge di bilancio alla Camera vanno a rilento , il timing dell'approdo in Aula dovrebbe essere per mercoledì ma nella maggioranza non si esclude che i tempi possano ulteriormente ...

Manovra - Di Maio e Salvini : “Conte? Siamo nelle mani giuste. In Europa mediazione senza rinunce” : “L’Italia si sta rialzando e in tutti i tavoli, dall’Europa agli incontri con i maggiori partner internazionali, noi Siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte”. Così Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta alla vigilia delle giornate più calde per la legge di Bilancio. Secondo i due vicepremier, “il Presidente del Consiglio si sta dimostrando il garante ideale per la nostra interlocuzione con ...

Manovra - Di Maio-Salvini : dialogo franco con Ue senza rinunce | : Nota congiunta dei vicepremier che appoggiano l'operato di Conte. Intanto sono stati presentati 54 emendamenti M5S-Lega alla commissione Bilancio della Camera. Mancano pensioni d'oro e "pacchetto ...

Manovra - slittano pensioni e reddito di cittadinanza. Di Maio e Salvini : “Eviteremo la recessione” : Non c’è il taglio delle pensioni d’oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Non ci sono le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. e c’è l’ottimismo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Conte sta illustrando all’Europa le potenzialità dell’ampia agenda di riforme che rip...

