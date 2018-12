Manovra | salgono le sanzioni per il lavoro nero Le opposizioni chiedono notizie sulla

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 dicembre 2018) Un aumento delleper violazioni in materia di“in una misura che va dal 10% al 20%“. Lo prevede uno degli emendamenti allaapprovati lunedì sera. Mentre prosegue il negoziato con la Commissione europea intenzionata ad aprire una procedura di infrazione, l’iter della legge di Bilancio alla Camera procede a rilento: l’approdo in aula è slittato ancora, alle 20 di mercoledì sera. E giovedì mattina potrebbe essere posta la questione di fiducia. Oggi dovrebbe esaminato in commissione Bilancio tutto il pacchetto di emendamenti del governo e dei relatori, oltre alle proposte di modifica dei singoli gruppi parlamentari, ma già in mattinata c’è stato un nuovo stop: la seduta si è aperta con la richiesta di tutte ledi avere spiegazioni sull’andamento della trattativa con la Ue e sulle modifiche al deficit. I lavori sono ...