Manovra | sale a 15mila euro il tetto per il pagamento in contanti degli stranieri

Manovra - bonus per gli asili nido sale a 1.500 euro all'anno : sale da mille a millecinquecento euro all'anno, per il triennio 2019 al 2021, il bonus per gli asili nido. Lo prevede un emendamento alla Manovra che riformula una proposta della Lega. L'importo del ...

Manovra : taglio Imu capannoni sale a 40% : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Il taglio dell'Imu sui capannoni raddoppia. Lo prevede un emendamento presentato dai relatori alla Manovra che porta dal 20% al 40% la deducibilità dell'Imu ai fini Ires e Irpef, ...

Manovra - Di Maio contro Bankitalia : “Lo spread sale quando loro parlano. La situazione si stabilizzerà” : “Bankitalia è libera di dire quello che vuole però ieri lo spread stava scendendo e dopo il suo intervento è risalito ed è sceso di nuovo in serata”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti dell’intervento di Bankitalia di ieri. “L’analisi di Bankitalia parte dal presupposto che da domani si rimettono sul mercato tutti i titoli di Stato ma non è così- dice – Quindi l’effetto che prevede ...

Manovra bocciata dall'Ue - Moscovici : "Lo spread sale quando parla il governo italiano" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata".

Manovra bocciata dalla Ue. Moscovici : "Governo parla e spread sale" : Il giorno del verdetto Ue sulla Manovra economica dell'Italia è arrivato e con esso la bocciatura da parte di Bruxelles. La Commissione Ue rileva che la Manovra finanziaria 2019 vede un "non rispetto ...

La Ue boccia la Manovra. Moscovici : «Il governo italiano parla e spread sale» Cosa può succedere ora|Rischio sanzioni : Il commento del commissario Ue agli Affari economici sulla manovra economica di Roma. «Salvini? Non è un eroe, non è eroico per niente»

Spread cala dopo bocciatura Ue su Manovra : 312 punti Btp-Bund/ Piazza Affari forte - sale fiducia dei mercati - IlSussidiario.net : Spread cala dopo la bocciatura della Ue per la Manovra italiana: Borsa a Piazza Affari si rafforza, cresce la fiducia dei mercati nella Commissione

Spread Btp-Bund sfonda quota 336 - poi cala/ Crisi Borsa per Manovra : Castelli "sale per colpa dei tedeschi" - IlSussidiario.net : Spread Btp-Bund vola oltre quota 330 e tocca 336, poi cala: Crisi Borsa Milano per Manovra. Ultime notizie, Laura Castelli: 'sale per colpa dei tedeschi'

Lo Spread sale a 321 punti - mercoledì il parere dell'Ue sulla Manovra - : Roma, 19 nov., askanews, - Si accumulano pressioni sui titoli di Stato dell'Italia all'antivigilia del parere della Commissione europea sulla manovra, che potrebbe preludere all'avvio di una procedura ...

Manovra - spread sale fino a 315 dopo la risposta all’Ue. Piazza Affari in negativo : I mercati reagiscono negativamente in prima battuta al muro contro muro opposto dal governo italiano alle osservazioni di Bruxelles sulla legge di Bilancio. dopo i primi scambi, Piazza Affari è scivolata in negativo arretrando fino a -1,6% sotto i 19mila punti nella prima seduta dopo la risposta di Giovanni Tria alla Commissione europea nella quale si definisce “invalicabile” il limite di deficit al 2,4%. Male anche lo spread ...

Sale lo spread dopo la lettera all'Ue Il governo : la Manovra non si cambia : Ugualmente prioritaria e urgente è secondo il governo la «necessità di affrontare le difficoltà sociali indotte dall'andamento negativo dell'economia attraverso interventi sulle situazioni di disagio ...

Manovra : Cnesc - no a passi indietro su Servizio Civile Universale : Roma, 9 nov. (Labitalia) - "Per il Servizio Civile nel 2019, il governo ha previsto uno stanziament[...]