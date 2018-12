Manovra | opposizioni in pressing ' Il governo spieghi se cala il deficit' Salvini attacca

Manovra - pressing opposizioni : governo spieghi su deficit : Roma, 4 dic., askanews, - opposizioni in pressing sul governo per conoscere le reali intenzioni sulla Manovra e sul taglio del deficit . Alla ripresa dei lavori della commissione Bilancio della Camera ...

Manovra - salgono le sanzioni per il lavoro nero. Le opposizioni chiedono notizie sulla trattativa del governo con l’Ue : Un aumento delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro “in una misura che va dal 10% al 20%“. Lo prevede uno degli emendamenti alla Manovra approvati lunedì sera. Mentre prosegue il negoziato con la Commissione europea intenzionata ad aprire una procedura di infrazione, l’iter della legge di Bilancio alla Camera procede a rilento: l’approdo in aula è slittato ancora, alle 20 di mercoledì sera. E giovedì mattina ...