Manovra | ok congedo papà di 5 giorni

Manovra - pacchetto famiglia : da bonus bebè a congedo maternità : Roma, 15 nov., askanews, - Torna il bonus bebè con una dote finanziaria potenziata, 444 milioni di euro invece dei circa 400 previsti per l'ultima annualità dal precedente governo, e con una nuova ...

Tutti gli emendamenti alla Manovra : dal congedo per paternità al taglio delle accise sulla birra : Sono 3.742 gli emendamenti alla legge di Bilancio depositati in commissione Bilancio alla Camera. Dai temi riguardanti la famiglia - con la proroga del congedo per paternità - ai trasporti, passando per il taglio delle accise sulla birra per i birrifici indipendenti, ecco quali sono le principali richieste di modifica alla manovra.Continua a leggere

Manovra - proposta M5S : congedo obbligatorio di 5 giorni per i papà : Roma, 29 ott., askanews, - Un emendamento alla Manovra presentato dal M5S chiede la proroga anche per il 2019 del congedo obbligatorio 'per il padre lavoratore dipendente'. Nel testo della proposta di ...

Manovra - salta il congedo paternità : Nel 2019 il congedo per i padri lavoratori non ci sarà più. Non è contemplato nell’attuale Legge di Bilancio 2019. Termina così la sperimentazione avviata nel 2013 (dalla legge 92/2012), nel corso degli anni prorogata e potenziata, che concedeva fino a cinque giorni, quattro dei quali retribuiti per intero, ai neopapà. Sperimentazione e proroghe Nel 2018, il congedo di paternità è utilizzabile entro i primi cinque mesi dalla nascita del ...

Manovra - stop al congedo lungo per i neo papà. Boeri : “Segnali di maschilismo” : Il mancato rifinanziamento del congedo paternità secondo Tito Boeri è un aspetto grave della Manovra, perché disincentiva le imprese ad assumere le donne: "Un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio. Il congedo di paternità era uno strumento molto importante per promuovere un'uguaglianza di opportunità".Continua a leggere