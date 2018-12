Manovra | lavori fermi e opposizione in pressing Tria | «Ora servono decisioni politiche»

Manovra - sospesi lavori - opposizioni a Tria : "Spiegazioni su deficit" : Sono stati sospesi i lavori in commissione Bilancio alla Camera che sta esaminando la Manovra economica. Le opposizioni hanno infatti protestato dopo le ipotesi di modifica ai saldi della legge di Bilancio, con un deficit che potrebbe arrivare al 2% del pil contro il 2,4% inizialmente stimato.Le opposizioni chiedono che il ministro dell'Economia riferisca in merito e faccia chiarezza sulla questione. Il presidente della commissione, Claudio ...

Manovra - Conte : non lavoriamo per scendere sotto il 2% - eviteremo procedura infrazione : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della Manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...

Manovra - Conte : non lavoriamo per scendere sotto il 2% - eviteremo procedura infrazione : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della Manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...

Manovra - commissione riprende lavori : 1.20 Riprendono nella notte i lavori della commissione Bilancio della Camera con l'esame degli emendamenti accantonati, dopo le proteste della minoranza a seguito delle quali era stata sospesa. Bocciato dalla magggioranza l'emendamento di FdI sulle agevolazioni in materia di accise nei territori montani colpiti da eventi meteo eccezionali.La seduta secondo i programmi dovrebbe chiudersi intorno alle due di questa notte e dovrebbero essere ...

Manovra - lavori no-stop in Commissione : 11.26 Il Governo ha depositato alla Commissione Bilancio della Camera un primo pacchetto di emendamenti alla Manovra. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le 18.30, quando riprenderanno anche i lavori della Commissione, che andranno avanti anche in seduta notturna. L'obiettivo è votare il mandato al relatore entro martedì alle 14 e avviare la discussione generale in Aula per mercoledì alle 12.

Conte incontra Juncker e tratta sulla Manovra : 'Procedura d'infrazione non conviene a nessuno - lavoriamo insieme' : Il premier, parlando a margine del G20 in Argentina, ha precisato che sull'iter parlamentare della legge di Bilancio 'la fiducia resta l'estrema ratio'. Slittati ancora gli emendamenti del governo in ...

Manovra - Conte : "Con Juncker lavoriamo per una soluzione" : Manovra, Conte: "Con Juncker lavoriamo per una soluzione" 2 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Manovra - Conte : "I numeri sono l'ultima ultima cosa. Lavoriamo sulla crescita" : ...premier ha salutato Trump e Putin e preso parte alla riunione del coordinamento europeo dove si e' parlato dei temi clou che verranno inseriti nel comunicato finale del vertice dei grandi del mondo. ...

Manovra - Tria : lavoriamo ad una soluzione : 3.22 Manovra,Tria:lavoriamo ad una soluzione Il ministro dell'Economia Tria ai microfoni della Rai si dice convinto che la procedura d'infrazione non ci sarà. Non si sbilancia sulla questione deficit dal 2,4% al 2,2% e ribadisce che a Bruxelles non porta la ...

Manovra - Tria : lavoriamo ad una soluzione : 3.22 Il ministro dell'Economia Tria ai microfoni della Rai si dice convinto che la procedura d'infrazione non ci sarà. Non si sbilancia sulla questione deficit dal 2,4% al 2,2% e ribadisce che a Bruxelles non porta la linea di Salvini che sostiene una riduzione massima dello 0,2%, bensì "le linee del governo che è quella di cercare una soluzione". "La posizione della Commissione è nota-ha aggiunto Tria- l'importante è che le misure ...

Conte : "Lavoriamo per realizzare la Manovra in un clima di fiducia dei mercati" : Il premier Conte è in Argentina per il G20. Parlando della Manovra, ha replicato alla Bce spiegando che "le reazioni dei mercati non ci lasciano indifferenti" e che il governo sta lavorando "perché questa situazione sia superata e per realizzare la Manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori".

Conte : "Lavoriamo per realizzare la Manovra in un clima di fiducia dei mercati" : Il premier Conte è in Argentina per il G20. Parlando della Manovra, ha replicato alla Bce spiegando che "le reazioni dei mercati finanziari non ci lasciano indifferenti" e che il governo sta lavorando "perché questa situazione sia superata e per realizzare la Manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori".

Conte : 'Lavoriamo alla Manovra per il clima di fiducia dei mercati' : Parlando della Manovra, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che "le reazioni dei mercati finanziari non ci lasciano indifferenti, lo spread ancora alto non mi trova distratto". Il ...

Manovra - Moscovici all'Italia : 'Lavoriamo per soluzioni condivise'. Di Maio insiste : 'Quota 100 e reddito a marzo' : ... è stato ribadito che, sul tema della Manovra, tra l'Italia e l'Ue è in corso un dialogo portato avanti per il governo italiano dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...