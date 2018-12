Manovra | l' aula della Camera inizierà ad esaminarla alle 20 di mercoledì

Manovra : il testo in Aula domani sera : Tria sarà in commissione stasera per riferire sullo stato della trattativa con Bruxelles. Scontata la fiducia prevista per giovedì prossimo -

Manovra - lo show di Brunetta in Aula contro Conte : “Azzeccagarbugli. Sorrida pure - Crozza avrà un’imitazione in più” : “Mi aspettavo da lei parole di verità, ho ascoltato invece un incomprensibile lessico burocratese da azzeccagarbugli fatto per non far capire nulla a nessuno”. Inizia così l’intervento Renato Brunetta, durante l’informativa del presidente Giuseppe Conte a Montecitorio, dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea. “Ieri l’Europa non ha bocciato la Manovra del suo governo, ha bocciato l’Italia e quando ho sto dalla ...

Manovra - bagarre in Aula durante l’intervento di Padoan. E Luigi Marattin (Pd) manda “a cuccia” il M5S : Dopo il discorso del premier Giuseppe Conte, si alternano i vari interventi. durante quello dell’on. Piercarlo Padoan si solleva più di qualche mugugno dalla porzione di emiciclo del M5S. E Luigi Marattin (Pd) invita alla “cuccia”. Il presidente Roberto Fico però riesce a sedare gli animi prima che si surriscaldino e Padoan riprende il suo discorso. L'articolo Manovra, bagarre in Aula durante l’intervento di Padoan. E ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta aumento fondi famiglia : Niente taglio, per ora, delle pensioni d'oro e niente soldi per riparare le buche di Roma. Ci sono invece i fondi, 16 miliardi nel 2019, per le due misure bandiera del governo giallo-verde: la riforma ...

Manovra in Aula a fine novembre : salta aumento fondi famiglia : Nel testo si legge che sarà 'il ministro della Difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, a rideterminare i programmi di spesa dei settori interessati ...

Manovra al Colle - in Aula tra un mese Tagli a Regioni se non riducono vitalizi : La conferma dal premier Conte: la legge di Bilancio ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria. Il 21 e 22 la discussione nelle commissioni, poi il dibattito in Aula per eventuali emendamenti

