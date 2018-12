Manovra | la ricetta di Conte | Non lavoro al deficit sotto il 2% | confido di evitare

Di Maio : "L'Ue non ci sanzionerà. Manovra ricetta per tutti" : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Financial Times, difende la Manovra del governo che potrà diventare, "una ricetta per tutti gli altri Paesi". "Non credo che saremo sanzionati - spiega a proposito dei contrasti con la Ue - la procedura sarà avviata ma ci sarà una fase di dialogo" e "crediamo di poter ampiamente ridurre il debito pubblico con una Manovra espansiva" Segui su ...

Di Maio si ispira a Trump : “Seguire il suo esempio - nostra Manovra sarà ricetta per tutta l’Ue” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dice di volersi ispirare alle politiche economiche del presidente Usa Donald Trump: "L’economia americana sta crescendo del 4% grazie alle politiche espansive di Trump che tutti ritengono sbagliate: aumento del deficit, taglio delle tasse e investimenti in infrastrutture”. E per Di Maio la manovra italiana sarà "una ricetta per tutti gli altri Paesi" Ue.Continua a leggere

Manovra - Travaglio vs Gualmini (Pd) : “Scoprite la ricetta per la crescita sempre e solo quando non siete più al governo” : “Io preoccupato di questa Manovra? Lo sono come come tutti e come lo ero l’anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quando le 6-7 banche che fallirono una dopo l’altra furono lasciate sotto il tappeto”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “All’epoca bisognava raccontare agli italiani che stavamo da Dio, perché c’era il referendum di Renzi. Poi arrivò Gentiloni che ...

Manovra - la ricetta della Bundesbank per dimezzare il debito italiano : Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere "forzatamente". È la soluzione, a titolo personale, avanzata ...