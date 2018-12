Manovra | il testo in Aula domani sera

Ancora tensioni sul testo. E alla Camera la Manovra slitta : Un nuovo stallo sulla manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...

Manovra - si tratta con l'Ue ma il governo blinda il testo : 'Verso fiducia alla Camera' : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte , il ministro dell'Economia Tria , il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli ...

Manovra - Pd infuriato con il M5S 'Ci bocciano il testo sui contraccettivi gratis ai giovani e lo ripresentano come fosse loro' : ROMA - Il Partito democratico è infuriato con il Movimento Cinque Stelle: ci bocciano un emendamento alla legge di Bilancio per regalare i contraccettivi ai ragazzi sotto 26 anni in commissione Affari ...

Manovra : lItalia cerca il dialogo - lUe lavora a una procedura dinfrazione 'accettabile' | Tria : 'Il testo non cambia - ' Moscovici : '... : Trovare un modo "accettabile" per lanciare la procedura d'infrazione per deficit eccessivo contro l'Italia . Questo l'obiettivo sul quale tutti i Paesi dell'Eurogruppo hanno dato pieno sostegno al ...

Legge di Bilancio - Tria : “La Manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Aspettiamo testo rivisto” : La manovra economica dell’Italia “non cambia. stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Manovra 2019 alle Camere : le misure previste. Ecco il testo : La Manovra 2019, dopo il via libera del Quirinale, con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è arrivata ora alla Camera, dove è pronta per iniziare il suo iter parlamentare. Martedì 6 novembre prenderà il via l’esame in Commissione bilancio Il testo della legge di bilancio, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato inviato al Quirinale. L’ultima bozza del testo contiene in totale 108 articoli, contro i ...

Manovra - Mattarella autorizza la trasmissione del testo alle Camere : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato l'autorizzazione alla trasmissione alla Camere del disegno di legge di Bilancio . "Ho inviato a Montecitorio la Manovra del popolo. Sono ...

Manovra - niente tagli alle pensioni d’oro. Ecco il testo finale : Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Manovra - testo inviato al Quirinale : tagli a spese militari - ma saltano i 100 milioni per le famiglie. Tutte le misure : Sarà 'il ministro della Difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, a rideterminare i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne'...

Riunione a Palazzo Chigi su Manovra - Conte : mercoledì testo a Camere : Il premier Giuseppe Conte, subito dopo essere rientrato dalla visita lampo a Delhi, ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Giovanni Tria, Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli. L'incontro è convocato, ...

Manovra - testo in Parlamento - Arriva flat tax al 15% sulle ripetizioni - terreni gratis a chi fa il terzo figlio : Manovra, testo in Parlamento La legge di Bilancio arriverà il Parlamento mercoledì prossimo, con 12 giorni di ritardo sulla tabella di marcia prevista dalla legge. Lo hanno fatto sapere fonti di palazzo Chigi del M5s e della Lega. Il testo è ora al vaglio della Ragioneria e del Mef. L’ultima bozza di cui dà conto l’agenzia Ansa è di 115 articoli e contiene alcune novità. La flat tax al 15% sarà applicata per esempio anche agli insegnanti che ...

Manovra : testo chiuso - domani alle Camere : La Manovra arrivera' in Parlamento mercoledi', il testo e' chiuso ed e' al vaglio di Ragioneria e Mef: lo affermano da Palazzo Chigi. Proseguono intanto i contatti con Bruxelles: oggi Tria vede gli ...