Manovra | il tempo stringe per l' iter parlamentare

Manovra - ok a incremento tempo pieno alle elementari : 2 mila nuove assunzioni : Dalla Commissione bilancio, che sta esaminando gli emendamenti alla Legge di bilancio 2019, arriva il semaforo verde all’incremento del tempo pieno nella scuola primaria, previsto proprio da un emendamento presentato alla Manovra. In termini pratici, oltre che un aumento delle ore trascorse a scuola, questa decisione varrà 2 mila nuove assunzioni di personale. Per assicurare l’allungamento di orario è autorizzato infatti un aumento di ...

Manovra - elementari : via libera al tempo pieno vale 2000 assunzioni : Semaforo verde della Commissione Bilancio della Camera all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria, previsto da un emendamento alla legge di bilancio. Le modalità dell'aumento saranno ...

Manovra - carta di identità alle poste e incremento del tempo pieno alle elementari : Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo in commissione Bilancio nel corso dell'esame sulla Manovra. "C'è l'impegno a voler mettere mano alla questione in maniera ...

Manovra - medici privati a tempo per colmare i vuoti negli ospedali pubblici : ...trasferisce la gestione dei fondi per il concorso al rimborso delle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi e «oncologici innovativi» dal ministero della Salute al ministero dell'Economia ...

Manovra - medici privati a tempo per colmare i vuoti negli ospedali pubblici : Nel pacchetto di ritocchi alla Manovra presentato sul versante della sanità da Governo e relatori in commissione Bilancio alla Camera rientrano anche il rafforzamento dei centri per le cure palliative e le agevolazioni per le piccole farmacie ...

Il Governo prende altro tempo sulla Manovra : Il Governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo e fissare il termine per la ...

Manovra. Boccia : "E' da riequilibrare - c'è poca crescita. Siamo in tempo per correzioni" : Il punto è se queste risorse sono usate per la crescita o meno, cioè quale impatto sull'economia reale la manovra economica ha" ha detto ancora Boccia, a margine del Forum Industria di Confindustria '...

Ponte e maltempo - la Liguria aspetta mezzo miliardo dalla “Manovra” | : Ma sul saldo della legge di Bilancio pesano le incognite Ue. Nessuno stanziamento per gli inquilini della zona arancione

Manovra : nuovo vertice - si prende tempo - Tria : sì a sforzi senza stravolgerla : Ma il vicepresidente della Commissione Dombrovskis avverte che 'non bastano correzioni marginali'. Mattarella: 'il bilancio dello Stato è un bene pubblico, senza finanze solide non si tutelano i ...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Manovra - non è più tempo per l’eurofobia. Siamo diventati degli Tsipras qualunque? : tempo di compianti. Alla luce delle ultime vicende (e delle relative, frettolose, marce indietro attualmente in corso sulla Manovra finanziaria), comprensione benevola per quelli che se l’erano bevuta, ritenendo che i presunti ragazzi meraviglia del governo giallo-verde (tendente all’antracite) fossero dei formidabili uomini di Stato. E non dei pokeristi da campagna elettorale (tendenti all’incoscienza), come uno Tsipras qualunque. Ragazzotti ...

Manovra : Conte guadagna tempo - governo pronto a limare i decimali : ... Salvini rimanda tutto al vertice di domani con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio al quale dovrebbe partecipare anche il ministro dell'Economia Giovanni ...