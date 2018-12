Manovra | il ministro Tria | “Spero che l’Italia non vada in recessione”

Manovra - il ministro dell’Economia Tria : “Speriamo di non andare in recessione” : “Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna sostenere l’economia, ma certo crea altri problemi per quanto riguarda i conti pubblici. Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che ostacoli questo rallentamento dell’Economia, questo è l’obiettivo”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. L'articolo Manovra, il ministro dell’Economia Tria: ...

Il Ministro Tria : "Questa Manovra contrasta il rischio di una terza recessione devastante" : ... nei limiti della moderata politica espansiva, resa necessaria dal rallentamento dell'economia che si intente contrastare''. Proseguire il dialogo è interesse dell'Italia e dell'Europa "Ritengo che ...

Manovra - ministro Savona : 'E' l'Europa che non vuole dialogare' : "Poiché tutti dichiarano di volere l'Europa unita, la strada non può essere se non quella indicata dal presidente Mattarella: dialogare e recuperare l'Esprit d'Europe". Lo afferma il ministro degli ...

Bonus Bebè 2019 - rischio stop senza proroga in Manovra/ Ministro Fontana : "a breve un emendamento" - IlSussidiario.net : Manovra, assente Bonus Bebè 2019: rischio stop senza la proroga del Governo. Ministro Fontana, 'a breve un emendamento': anche il M5s si smuove..

Manovra Finanziaria 2019 - la conferma del ministro Tria e di Di Maio : il deficit sarà al massimo il 2 - 4% - : Il ministro dell'Economia in audizione in Parlamento: "Il rallentamento rafforza gli obiettivi della legge di bilancio". Di Maio: "Ridurremo il debiti con interventi che ridanno diritti ai cittadini". Oggi vertice a ...

Poco spazio per la cultura nella Manovra. Ministro Bonisoli - pretenda di più : Cosa è previsto nella Finanziaria per il patrimonio culturale? I dati certi disponibili sono ancora pochi e ovviamente bisognerà attendere il percorso parlamentare, sperando che qualche emendamento accresca il 'bottino' alquanto misero al momento portato a casa dal Ministro Alberto Bonisoli, molto bendisposto e volenteroso, ma forse politicamente un po' debole.Mesi fa aveva annunciato ben 6.000 nuove assunzioni (poi ridotte a ...

Manovra - Raggi : ‘Tria ha tolto 180 milioni per le buche di Roma. Sono arrabbiata - il ministro fa un torto a tutti i romani’ : “Nell’attuale Manovra il ministro Tria avrebbe tolto 180 milioni di euro destinati proprio alla cura e a, come dire, alle strade di Roma”. Il j’accuse contro il titolare del ministero dell’Economia porta la firma di Virginia Raggi. Ai microfoni di W l’Italia – Oggi e domani, il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco, la sindaca della Capitale attacca: “Penso che se Tria continua in questa ...

Il ministro Bonisoli : 'Assunzioni per la cultura - misure in Manovra' : CREMONA - 'Piano di assunzioni per la cultura, le prime misure sono già nella manovra'. Lo ha detto domenica 28 ottobre il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli , in visita ...