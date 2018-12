Manovra | elementari | via libera al tempo pieno vale 2000 assunzioni

Manovra - carta di identità alle poste e incremento del tempo pieno alle elementari : Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo in commissione Bilancio nel corso dell'esame sulla Manovra . "C'è l'impegno a voler mettere mano alla questione in maniera ...

Manovra - Di Maio annuncia il tempo pieno in tutte le elementari : “Così smantelliamo la Buona scuola” : “iIeri è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio molto importante e che dice che d’ora in poi in tutte le scuole italiane ci sarà il tempo pieno alle elementari“. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il vice premier Luigi Di Maio, spiegando che si tratta di “una misura che arricchisce i programmi di formazione e istruzione, di welfare sociale, e una misura importante per gli insegnanti perché si ...