Manovra | duro attacco opposizioni a Tria in Commissione

Manovra - pugno duro di Austria e Olanda : 'procedura di infrazione contro Italia' : ... Valdis Dombroivskis , in un tweet che riprende una sua intervista di martedì al portale lettone Delfi, fa sapere: 'I piani del Governo italiano sono contro producenti per l'economia italiana stessa, ...

Boccia duro sulla Manovra : «Non aiuta la crescita e disincentiva il lavoro» : FIRENZE - 'Come pensano di far crescere il Paese? Con la politica delle piste ciclabili?'. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , afferra la penna rossa e dal palco della festa-convegno del quotidiano 'Il Foglio', nel Salone de' Cinquecento in

Renzi duro : 'Di Maio incompetente : da lunedì aumentano luce e gas - Manovra è testacoda' : Matteo Renzi non entra nel filone di Pd che in qualche modo ha avuto qualche parola d'apprezzamento per la manovra del Governo. Tra questi, ad esempio, c'è il Governatore della Puglia Michele Emiliano, ma non c'è lui. [VIDEO] L'ex Sindaco di Firenze, come spesso gli accade, attacca duramente l'operato dell'esecutivo targato Lega-Movimento Cinque Stelle e non disdegna di usare parole dure nei confronti del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un ...