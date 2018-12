Manovra | Conte ' Siamo per l accordo con l Ue Lo spread scenderà'

Manovra - Conte : "In un negoziato il silenzio è d'oro - ma lavoro a tempo pieno" : I danni provocati dal disagio di chi si sente escluso sono cronaca di questi giorni. Non c'è sviluppo duraturo e sostenibile se la società è frammentata e la diseguaglianza alimenta il rancore e ...

Conte : “Stallo sulla Manovra? Il mio è un silenzio operoso”. Stasera Tria in Commissione : «Le parole hanno un peso, il mio è un silenzio operoso e virtuoso». A dirlo è il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sullo stallo in commissione Bilancio sulla manovra. Il capo del governo si è recato alla kermesse dell’Anfia a piedi da Palazzo Chigi....

Manovra - Conte : "Mio silenzio operoso e virtuoso" : " Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che almeno ostacoli questo rallentamento dell'economia. E' questo l'obiettivo" ha detto oggi Tria a margine dell'Eurogruppo a Bruxelles. ...

Moscovici : 'Bene le aperture dell'Italia sulla Manovra - ora riduca il deficit' - Conte : 'Eviteremo l'infrazione' : Accordo o non accordo vorrei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia". Salvini: "Il 2% è solo ...

Dal balcone di Palazzo Chigi all'abbraccio Conte-Juncker : utti i dietrofront sulla Manovra : Supportato da correttivi già approvati e da un maggiore dettaglio sul piano di privatizzazioni da 18 miliardi, a cui l'Economia sta lavorando per mettere contenuti più precisi sul tavolo del ...

Dal balcone di Palazzo Chigi all’abbraccio Conte-Juncker : utti i dietrofront sulla Manovra : Per ora più dichiarazioni che emendamenti ma adesso si tratta di andare a cercare i 7 miliardi necessari per l’accordo con l’Europa. Il nodo restano le spese per la riforma della Fornero, con quota 100, e per il reddito di cittadinanza, che da sole valgono 16 dei 22 miliardi di deficit aggiuntivo previsto finora dalla legge di bilancio. Ed è qui che il confronto politico appare inceppato...

Manovra - Moscovici : "Bene l'apertura italiana - ora riduca il deficit" | Conte : "Eviteremo l'infrazione" : Nuovi segnali di distensione dopo gli incontri di Tria e del premier con gli esponenti Ue a Buenos Aires. "Se recuperiamo delle somme, ragionevolmente ci potrà essere la riduzione del deficit" dice il premier

Conte : ad horas proposta a Ue su Manovra : 8.33 Già nelle prossime ore il presidente del Consiglio,Conte, presenterà alla Commissione Ue una nuova nuova proposta sulla Manovra ed è fiducioso che possa di evitare la procedura d'infrazione. Lo ha annunciato egli stesso in un'intervista a Avvenire.Il premier ha assicurato che con Bruxelles è in corso "un negoziato vero"."Il mio obiettivo è evitare all'Italia una procedura d'infrazione che fa male al nostro Paese e rischia di far male ...

Manovra - la ricetta di Conte : "Non lavoro al deficit sotto il 2% - confido di evitare l'infrazione" : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Manovra - Conte : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%" | : Proseguono le trattative. Tria vede Dombrovskis, che avverte: "Non basta cambiare i toni, la palla è nel campo dell'Italia". Moscovici: dialogo continua, ma anche la preparazione della procedura d'...

Assedio a Governo su Manovra - Conte tratta per evitare infrazione : Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis oggi ha visto il ministro dell'Economia Giovanni Tria e chiesto nuovamente "correzioni sostanziali" alla legge di Bilancio mentre il presidente ...

Manovra - Conte : non lavoro a deficit sotto il 2% - confido di evitare infrazione : Tra gli emendamenti c’è quello (bipartisan) che prevede lo stop allo scudo delle banche contro risparmiatori truffati. In arrivo anche l’aumento di 2 miliardi dei fondi per l’edilizia sanitaria. Mentre salta il vincolo sui fondi che le regioni possono utilizzare per curare i migranti: tali fondi, dunque, potranno essere usati anche per altri scopi...