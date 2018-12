Maltempo | Veneto | già quasi 2 mln raccolti sul conto di solidarietà

Maltempo Veneto : raccolti quasi 2 milioni di euro di donazioni : Ha già raggiunto quasi due milioni di euro la gara di solidarietà di cittadini e aziende, nella stragrande maggioranza veneti, che hanno versato un contributo sul conto corrente della Regione Veneto aperto per raccogliere fondi da utilizzare a sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dalla devastante ondata di Maltempo di fine ottobre. All’ultimo conteggio effettuato, il montante dei contributi aveva raggiunto quota 1.944.149,78 euro, ...

Maltempo : in Veneto prorogato al 13 dicembre il divieto di caccia nei Comuni vicino ai boschi : Con un decreto firmato oggi, il Vicepresidente della Regione del Veneto, Gianluca Forcolin, ha prorogato al 13 dicembre 2018 il divieto temporaneo alla caccia, limitatamente a 17 territori comunali della provincia di Belluno. La decisione è stata assunta in considerazione del permanere dello stato di estrema gravità della situazione dopo la devastante ondata di Maltempo di fine ottobre, con riferimento ad alcuni specifici ambiti della provincia ...

Maltempo Veneto : raccolta fondi congiunta Imprese-sindacati : Confindustria Veneto e Cgil Cisl Uil del Veneto, di fronte alla drammaticità della situazione causata delle avversità meteo del 29 e 30 ottobre 2018, hanno deciso – congiuntamente – di sostenere un impegno a favore delle popolazioni venete che sono state colpite. A questo fine, e’ stato sottoscritto da Matteo Zoppas (Presidente Confindustria Veneto) e dai segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali, Christian Ferrari ...

Maltempo : in Veneto prolungato fino a domani stato attenzione : Venezia, 26 nov. (AdnKronos) - In riferimento alle condizioni di fragilità idrogeologica ancora presenti in alcune parti del territorio, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14.00 di domani, martedì 27 novembre, lo stato di Attenzio

Maltempo Veneto - Schlein : “Niente cali di attenzione sui danni” : “Situazione grave, non cali l’attenzione sui danni e sul lavoro da fare”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare di Possibile Elly Schlein, a margine della visita di oggi in alcuni territori del bellunese colpiti dal Maltempo nelle scorse settimane. “La risposta alla prima emergenza – prosegue Schlein – e’ stata efficace, anche grazie alla grande solidarieta’ dimostrata dalle ...

Maltempo Veneto : Zaia nomina i 12 soggetti attuatori - consegnati 10mila euro dalla Somec : Il Presidente della Regione Luca Zaia, nella sua veste di ‘Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da Ottobre 2018′, ha firmato la sua prima ordinanza, con la quale vengono individuati i soggetti attuatori ai quali si intendono affidare i diversi settori di intervento. La ...

Maltempo : in Veneto dichiarato lo stato di attenzione fino a domenica alle 14 : Venezia, 23 nov. (AdnKronos) - Ancora Maltempo in Veneto. Alla luce delle previsioni meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione su buona parte del territorio, valevole fino alle ore 14.00 di domenica 25 novembre.

Maltempo Veneto : Anci invia al commissario la lista di priorità dei comuni : L’Anci Veneto ha inviato oggi al commissario la lettera con le istanze e le priorità dei sindaci emerse nel corso delle riunione di Longarone dello scorso 16 novembre. Il documento è firmato dal presidente di Anci Nazionale, Antonio Decaro, dalla presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, dal presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, e dal sindaco del Comune di Belluno, Iacopo Massaro. Per Pavanello, l’invio della ...

Maltempo Veneto : continua la gara di solidarietà - “gente col cuore grande” : Andare tra amici a una Fiera Agricola a Bologna, e inventarsi una raccolta di fondi per gli alluvionati del bellunese, tornando a casa con 2.310 euro. E’ successo anche questo nella gara di solidarietà verso le popolazioni colpite dall’ondata di Maltempo che ha devastato il Veneto: protagonista il “Gruppo Amici di Olivo Pessotto”, agricoltori trevigiani che, appena tornati, hanno consegnato l’assegno al Governatore Luca Zaia, perché sia versato ...