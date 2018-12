Maltempo | il ministro Lezzi domani in Calabria

Maltempo : il ministro Lezzi mercoledì in Calabria : Missione in Calabria per il ministro per il Sud Barbara Lezzi, che mercoledì 5 dicembre sarà a Polia (VV) alle ore 11,00 per un sopralluogo delle zone colpite dal Maltempo dello scorso ottobre, e per un incontro in Comune con Prefetto di Vibo Valentia, Presidente della Provincia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Alle ore 14,30 il ministro sarà a Crotone, per un Tavolo istituzionale in Prefettura con il Sindaco, il Presidente della Camera di ...

Maltempo - il Ministro Centinaio : “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino” : “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino. Faremo il possibile per aiutare le centinaia di aziende agroalimentari messe in ginocchio dalle forti piogge e dall’innalzamento del livello del mare, condizioni che hanno creato una situazione di esteso allagamento in tutta la zona”. E’ quanto dichiara in una nota il Ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio. “Aspettiamo un ...

Maltempo e dissesto - Toma al ministro Costa : "Più fondi per la gestione ordinaria delle strade" : La richiesta esposta dal governatore del Molise durante la riunione della Conferenza delle Regioni CAMPOBASSO. Maltempo, per prevenire i fenomeni di dissesto servono fondi per la manutenzione ...

Maltempo : Conte smentisce il ministro dell’Ambiente sui fondi Bei : “Prendiamo atto che sui fondi anti-dissesto idrogeologico della Bei il Premier Conte smentisce il ministro dell’Ambiente Costa. Rispondendo al question-time di LeU sui motivi che hanno condotto alla scelta di rinunciare al prestito di 800 milioni, il Premier ha affermato che il governo non avrebbe rifiutato il prestito. Nessuna risposta e’ arrivata sugli altri quesiti, ossia come si intendano reperire i fondi e a che punto ...

Il ministro Costa chiede di accedere ai fondi Ue per il Maltempo : "I ministri competenti ci stanno lavorando" : "Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro ...

Maltempo - ministro Costa : serve norma veloce per abbattimenti : "Quello dell'abusivismo edilizio è un problema grosso che abbiamo in Italia, e che ha una storia antichissima". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Milano. "Ho costituito un gruppo di ...

Maltempo - Ministro Costa : “Basta costruire dove non si può” : “L’ambientalismo da salotto di cui parla Salvini è quello che non ha una visione strategica. Che guarda solo all’oggi e mai al domani. Il nostro è il contrario.Guarda al futuro“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa in una intervista a Repubblica. “Non sono i vincoli il problema. Bisogna dire no a chi vuole costruire dove non si può, dove è pericoloso. E dire si quando il sacrificio di un piccolo bene ...

Maltempo - il ministro Costa : '7 - 5 milioni di italiani vivono in zone pericolose' 'Quanto accaduto rischia di ripetersi' : "L'italia è un Paese fragile, bisogna dare risposte immediate, ma anche a lungo termine". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Messaggero dopo i disastri avvenuti dal Nord a Sud a ...

Maltempo - il Ministro Salvini sorvola il Bellunese : “Territorio devastato” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha sorvolato in elicottero le zone del Bellunese interessate dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi: lo ha reso noto su Twitter, dove ha scritto “Qui montagne di #Belluno con @zaiapresidente, foreste distrutte, territorio devastato. Ora scendiamo a vedere“. L'articolo Maltempo, il Ministro Salvini sorvola il Bellunese: “Territorio devastato” sembra essere il primo ...

Maltempo : viceministro Castelli - stop a tasse e cartelle nelle aree devastate : In arrivo la sospensione degli obblighi fiscali e delle azioni di riscossione nei territori colpiti dall'ondata di Maltempo. Lo annuncia il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, su Facebook. '...

Maltempo - Italia in ginocchio per la Tempesta di Scirocco : 12 morti - peggio di un Uragano. Il Ministro : “è il Clima che cambia - emergenza Planetaria” : 1/32 ...