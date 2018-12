Maltempo Emilia-Romagna | presentato piano per potenziale le linee elettriche

Maltempo Emilia-Romagna : piano straordinario da 1 milione per il dragaggio del Porto Canale a Cesenatico : Un piano straordinario che in due anni, tra il 2019 e il 2020, metterà a disposizione 1 milione di euro per il dragaggio del Porto Canale, a Cesenatico. Interventi per 605 mila euro già appaltati o in fase di progettazione e al via nei prossimi mesi su tutta la costa forlivese-cesenate, con il ripascimento complessivo di 150 mila metri cubi di sabbia per prevenire l’erosione della spiaggia. E nuove risorse regionali per circa 300 mila ...

Maltempo Emilia-Romagna : prime nevicate nella notte sugli appennini : nella notte si sono registrate deboli nevicate sugli appennini in Emilia–Romagna, dal Bolognese al Forlivese: il centro meteo regionale di Arpae segnala tra i 5 e i 10 cm di accumulo al suolo. Imbiancate anche le zone collinari fino a 200 -300 metri. I fiocchi bianchi non hanno però raggiunto Bologna né le città in pianura. Nel Forlivese ha nevicato oltre i 500 metri: imbiancati in particolare il passo del Muraglione al confine con la ...

Maltempo Emilia-Romagna : un milione per interventi di messa in sicurezza : Quasi un milione di euro per fronteggiare le emergenze e tornare alla normalità nei Comuni colpiti dal Maltempo in Emilia-Romagna nel corso di quest’anno. A partire dalle nevicate e dal gelicidio di febbraio e marzo 2018 in Valmarecchia, nel riminese, fino ai più recenti episodi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. Oltre alla messa in sicurezza delle strade e alla ripulitura e rimozione dai detriti, gli interventi ...

Maltempo : allerta meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...

Allerta Maltempo arancione in Veneto - Emilia-Romagna e Sicilia : Roma, 9 nov., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in ...

Maltempo - Emilia Romagna : dichiarato lo stato di emergenza nazionale : Ieri sera il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per l’Emilia-Romagna a causa del Maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi. ‘E’ in arrivo un primo stanziamento di risorse concordato con il Governo – ha detto l’assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo -re nei prossimi giorni il presidente Bonaccini incontrera’ gli operatori economici della costa ferrarese sulle ...

Maltempo : la piena del Po in transito lungo il tratto emiliano-lombardo - “criticità moderata” : “La piena del Po sta transitando lungo il tratto emiliano-lombardo con valori che si attestano sopra la soglia 2 di criticità (criticità moderata)“: lo rende noto AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, nell’aggiornamento odierno. “A Cremona il colmo è stato registrato la scorsa notte con m 2,68 sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità – ordinaria). In queste ore il colmo è in transito a ...

Maltempo - ancora allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia Romagna e Lazio : Violenti temporali, raffiche di vento e tempo ancora instabile. La violenta perturbazione di Maltempo che ha investito l'Italia non accenna a fermarsi. Anche per oggi, lunedì 5 novembre, resta l' ...

Maltempo - allerta arancione sulla costa dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA L'ondata di Maltempo prosegue in Emilia-Romagna con un' allerta arancione che permane sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica legata alla propagazione ...

Maltempo. Domani allerta arancione su Veneto - Piemonte - Emilia-Romagna e Lazio : Mentre si continuano a contare i danni e le vittime, il maltempo imperversa sull’Italia con temporali e vento forte. Per

Maltempo - da lunedì 5 allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia-Romagna e Lazio : La Protezione civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: da domani lunedì 5 novembre allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Disagi anche in Saredegna, dove un pastore nel cagliaritano ha perso una trentina di pecore. Nella Sicilia occidentale per domani è prevista allerta giallo.Continua a leggere

Allerta Maltempo arancione in Veneto - Piemonte - Emilia - Lazio : Roma, 4 nov., askanews, - Il maltempo non si placa il Dipartimento della Protezione civile ha emanato un'Allerta arancione per il Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. E sono previsti ancora ...

