Mafia | una Cupola collegiale e il divieto di tradire la moglie | così dopo Riina Cosa

Mafia - in presa diretta la riunione segreta di Cosa Nostra : “Abbiamo fatto una bella cosa… che bella gente!” : Gli investigatori di Palermo sono riusciti, nel corso delle indagini, a seguire in presa diretta la fase di riorganizzazione di Cosa Nostra. In particolare, come si vede in questo video con le intercettazioni del nuovo capo dei capi, Settimino Mineo, durante le riunioni dei capimandamento: “Abbiamo fatto una bella Cosa” dice il reggente del mandamento di Villabate, Francesco Colletti, “molto seria, con bella ...

Cagliari - sgominata una cellula della Mafia nigeriana operante in Sardegna : Un'operazione della Polizia di Stato di Cagliari ha portato all'arresto di diversi esponenti della potente mafia nigeriana. Più specificatamente, l'operazione militare è partita a seguito di un'indagine del 2017 incentrata sul gruppo criminale chiamato 'Calypso Nest'. Andando maggiormente nei particolari, tale organizzazione fa parte della 'Supreme Eye Confraternity', una delle più note ed influenti organizzazioni della cupola mafiosa nigeriana. ...

Appalti truccati : "Nessuna inflitrazione della Mafia e pericolo per la sicurezza" : Non c'è alcun rischio sicurezza relativo a opere e manufatti, assicura il procuratore capo di Gorizia, Massimo Lia, al termine della conferenza stampa di Gorizia sull'operazione 'Grande Tagliamento' ...

Mafia - maxi condanne in appello per il clan di Pagliarelli : “Una donna era il tramite con i narcos sudamericani” : maxi condanne ai boss del mandamento più ricco di Palermo. Confermato anche in appello l’impianto accusatorio che in primo grado portò alle sentenze di colpevolezza per boss, gregari, estortori e spacciatori della famiglia mafiosa di Pagliarelli. Dall’inchiesta emerse che il mandamento era guidato da una sorta di triumvirato: Vincenzo Giudice (condannato a 18 anni), Alessandro Alessi (a 14 anni), Giuseppe Perrone (a 14 anni e 4 mesi). Si erano ...

Morra (M5S) nuovo presidente dell’AntiMafia : “Una pianta schifosa che vogliamo estirpare” : Il senatore del Movimento 5 stelle Nicola Morra è stato eletto presidente della Commissione parlamentare antimafia, riunita a Palazzo San Macuto, con 30 voti a favore su 50. ...

Ex presidente di Confindustria Enna racconta in tv la finta antiMafia : 'Volevano una discarica nel Dittaino' : ... chi ha creato questo falso eroe e perché? A cosa serviva la rete di spionaggio gestita da Montante? Cosa avevano in comune importanti magistrati antimafia, uomini delle istituzioni, del mondo ...

Roma. Il Tmb a Guidonia - una discarica a Riano e via l’interdittiva antiMafia : così Cerroni punta a riprendersi la ‘monnezza’ : Guidonia, Rocca Cencia e non solo: adesso il ‘Supremo’ torna in gioco. Su tutta la linea. Non che fosse mai uscito dalla partita, sia chiaro. Ma ora che “non è più mafioso”, assolto con formula piena dal Tribunale di Roma per i reati di associazione a delinquere e traffico illecito di rifiuti, il 92enne Manlio Cerroni può riprendere a pieno diritto a recitare un ruolo di influenza preminente nella politica romana e laziale sul tema a lui più ...

Una bomba per il cronista che dà fastidio alla Mafia. Il boss : "Facciamo saltare lui - la scorta e anche i bambini" : In Sicilia la mafia c'è ancora, ha cambiato aspetto e punta a fare grandi affari. Si è messa nel business, come si dice, ha fatto il salto, ma ogni tanto può tornare ai vecchi metodi. E in Sicilia c'è ...

Provenzano - Di Maio contro la Corte europea : “Con Mafia nessuna pietà - 41bis non si tocca” : La posizione del governo dopo la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'applicazione del 41 bis a Bernardo Provenzano è netta: "Il 41 bis non si tocca", afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Gli fa eco Luigi Di Maio: "I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è uno strumento fondamentale per debellare la mafia. Con la mafia nessuna pietà”.Continua a leggere

Mafia - la Rai lancia Maxi processo : la Norimberga di Cosa nostra diventa una fiction televisiva : Era una storia da film, anzi da fiction, con i suoi protagonisti, i colpi di scena, i buoni e i cattivi. Soprattutto i cattivi: erano più di 400 quelli alla sbarra dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. L’avevano ribattezzata l’astronave verde: un nome perfetto che sembrava uscito da un libro o da un film da proiettare nei cinema. Solo che in quel caso era tutto vero: l’astronave, i mafiosi alla sbarra, i ...

Trattativa Stato-Mafia - una sentenza ''scomoda'' : Secondo certi professori quella non era un'interferenza "a sproposito" mentre lo erano articoli di giornale, film, spettacoli teatrali ed incontri pubblici che hanno posto l'attenzione sui temi del ...

“La Mafia non è più pericolosa. Ed è solo al Sud”. Una ricerca di Libera svela i luoghi comuni sui boss : L’allarme di Don Ciotti: “Sottovalutazione preoccupante. boss evoluti, che operano con la corruzione”

Cantone : "Dubbi su decreto per GenovaC'è una lacuna - la Mafia potrebbe infiltrarsi" : Il presidente dell'Autorità anticorruzione esprime le sue perplessità sul testo perché prevede "la deroga a tutte le norme extrapenali" che "comporta anche quella al Codice antimafia. Al commissario sono stati concessi poteri senza precedenti"

Decreto Genova - Cantone : “C’è una lacuna nel testo. E’ rischioso : la Mafia può infiltrarsi” : Nel Decreto Genova è prevista “la deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”. Lo ha rilevato il presidente dell’Anac Raffaele Cantone in audizione alla Camera, segnalando una “lacuna” del testo. “Non ritengo – ha detto Cantone – di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte ...