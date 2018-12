Mafia | torna la Cupola | 46 fermi | c' è anche il nuovo capo

Mafia - Marcello Dell’Utri non torna in carcere : dal tribunale di sorveglianza ok ad altri cinque mesi ai domiciliari : Marcello Dell’Utri non torna in carcere, almeno per il momento. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato la detenzione domiciliare per motivi di salute, come chiesto dai suoi avvocati Simona Filippi e Alessandro De Federicis. Il caso sarà nuovamente esaminato dal tribunale di sorveglianza tra 5 mesi. Dell’Utri, condannato nel 2014 a 7 anni di carcere per concorso esterno alla Mafia, oltre ad essere dà anni cardiopatico, è diabetico e ...