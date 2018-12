Mafia, Pm Torino a Salvini: più cautela

: #Mafia nigeriana, otto persone fermate a #Torino #ANSA - Agenzia_Ansa : #Mafia nigeriana, otto persone fermate a #Torino #ANSA - SkyTG24 : Mafia nigeriana a Torino, fermate otto persone - PalmCristina : Che dire? Un genio! Ecco che accade quando una persona non conosce il proprio mestiere. Imparassero a stare zitti G… -

Dopo il tweet con cui il vicepremier e ministro dell'Interno-dopo i complimenti per l'operazione a Palermoannunciava l'arresto di 15 mafiosi nigeriani a, arriva un comunicato del procuratore capo piemontese. "Ci si augura -scrive Spataro- che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili" o "voglia informarsi sulla tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso". Arrivata "mentre l'operazione era (ed è) ancora in corso" la diffusione contraddice prassi e direttive", spiega il Pm.(Di martedì 4 dicembre 2018)