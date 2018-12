Mafia nigeriana | il procuratore Spataro a Salvini | ' Con i tweet compromette arresti

Torino - Salvini annuncia un'operazione in corso della polizia contro la Mafia nigeriana. E Spataro lo bacchetta : Le nostre forze dell'ordine sono tra le migliori al mondo, e queste operazioni non fanno altro che confermarlo. Grazie, la giornata comincia bene!". Spataro LO bacchetta . Il procuratore capo di ...

Spataro bacchetta Salvini : "Il suo tweet ha danneggiato l'inchiesta sulla Mafia nigeriana" : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, accusa il ministro dell'Interno Salvini di aver danneggiato l'inchiesta sulla mafia nigeriana, ancticipando il blitz con un tweet . "Ci si augura - scrive Spataro - che per il futuro il ministro dell’Interno eviti comunicazioni simili o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso, così ...

Torino - procuratore capo Spataro contro Matteo Salvini : “Con il tweet messa a rischio l’operazione sulla Mafia nigeriana” : Informazioni errate durante un’operazione che era ancora in corso rischiando di metterla a rischio. Dalla procura di Torino parte un attacco diretto contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che questa mattina ha twittato i suoi complimenti alle forze dell’ordine per due operazioni di mafia: una a Palermo contro la nuova Cupola, l’altra a Torino contro la mafia nigeriana. Peccato che quella in Piemonte fosse ancora ...