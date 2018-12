Mafia | colpo alla nuova Cupola di Palermo | 46 fermi

Mafia - colpo alla nuova Cupola : arrestato il boss Settimo Mineo - l'erede di Totò Riina. 46 fermati : Settimo Mineo, 80 anni, ufficialmente gioielliere, un «curriculum» mafioso di decenni, è il nuovo capo di Cosa nostra: emerge dall'inchiesta della dda di Palermo che ha portato...

Mafia - colpo alla nuova Cupola : arrestato l'erede di Riina - il boss Settimo Mineo : PALERMO - Settimo Mineo, 80 anni, ufficialmente gioielliere, un 'curriculum' mafioso di decenni, è il nuovo capo di Cosa nostra: emerge dall'inchiesta della dda di Palermo che ha portato al fermo oggi ...

Mafia : colpo alla Cupola di Palermo - fermato il presunto erede di Totò Riina : Maxi-blitz dei carabinieri contro la nuova Cupola di Cosa nostra: all'alba è scattata un'operazione che ha portato al fermo di 46 fra boss e gregari, tra cui il nuovo capo della commissione ...

Mafia : colpo alla Cupola di Palermo - fermato il nuovo capo della commissione : Operazione "Cupola 2.0". Individuata la nuova commissione provinciale di Cosa nostra e arrestato il nuovo capo. Ben 46 i fermi di indiziato di delitto disposti dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo ed eseguiti dai carabinieri del comando provinciale per associazione di tipo mafioso, estorsioni, fittizia intestazione di beni, porto abusivo di armi, danneggiamento a mezzo incendio e concorso esterno. Le indagini hanno ...

Mafia - colpo a clan Montanari di Manfredonia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Le notizie del giorno – Colpo alla Mafia foggiana - nel mirino anche la squadra di calcio del Foggia : Le notizie del giorno – Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato ...

Colpo alla Mafia : 30 arresti. I clan imponevano al Foggia l'ingaggio dei calciatori 'amici' : La capacità di infiltrarsi con la violenza e le armi in tutti i settori dell'economia Foggiana è arrivata al punto di imporre l'ingaggio di giocatori al Foggia Calcio, quando militava in Lega Pro, ...

Colpo alla Mafia foggiana - pressioni anche sul Foggia calcio : il club e l’allenatore De Zerbi minacciati [LA RICOSTRUZIONE] : Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio. ...

Colpo alla Mafia foggiana - pressioni anche sul Foggia calcio : il club e l’allenatore del De Zerbi minacciati [LA RICOSTRUZIONE] : Ultime ore caldissime caldissime che riguarda il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato ...

Puglia - operazione congiunta carabinieri-polizia : colpo alla Mafia foggiana : operazione congiunta di polizia e carabinieri contro la mafia foggiana . Impegnati oltre duecento uomini che hanno consentito l'arresto di trenta esponenti di rilievo appartenenti a famiglie della ...

Colpo alla Mafia foggiana - arresti. Pressioni anche su Foggia calcio : Colpo alla mafia Foggiana da parte di Polizia e Carabinieri: da alcune ore è in corso un'operazione che vede impegnati oltre duecento uomini e che ha portato all'arresto di diversi esponenti di ...

Colpo alla Mafia foggiana - arresti : ANSA, - ROMA, 30 NOV - Colpo alla mafia foggiana da parte di Polizia e Carabinieri: da alcune ore è in corso un'operazione che vede impegnati oltre duecento uomini e che ha portato all'arresto di ...

Mafia - maxi operazione nel foggiano : colpo ai clan - numerosi arresti : Si tratta della più vasta operazione antiMafia degli ultimi anni nell'area del capoluogo dauno. Le accuse: associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, armi

Colpo alla Mafia foggiana : Maxi blitz contro la mafia foggiana . Numerosi gli arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni e armi nei riguardi di esponenti di rilievo dei clan sono ...