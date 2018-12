Mafia | blitz contro la nuova Cosa nostra | in manette l' erede di Riina

ilgiornale

(Di martedì 4 dicembre 2018)si stava riorganizzando, ma le forze dell'ordine con unportano in cella 46 persone. È il risultato dell'operazione "Cupola 2.0" scattata questa mattina all'alba in varie zone d'Italiapersone accusate di far parte dellasiciliana. Inè finito anche Settimo Mineo, 80enne palermitano che sarebbe stato designato come capo della Cupola mafiosa dopo la morte di Totò, avvenuta nel novembre 2017.Le indagini hanno permesso agli inquirenti di documentare la ricostruzione del nucleo organizzativo dia Palermo. Le famiglie mafiose del capoluogo siciliano si sarebbero tornate a riunire lo scorso 29 maggio: non accadeva dal 1993. In quella circostanza Mineo avrebbe ricevuto la nomina a capo. Le famiglie avrebbero poi messo a punto una strategia per riorganizzare le attività di traffico di droga e scommesse online.Nel corso di una conferenza ...