Mafia | arrestato l’erede di Totò Riina | è Settimino Mineo Fermate 46 persone

Mafia e scommesse : arrestato Tommy Parisi : ANSA, - BARI, 16 NOV - Finisce in carcere dopo due giorni di latitanza Tommy Parisi , il figlio cantante del boss del quartiere Japigia di Bari Savinuccio, coinvolto nell'indagine della Dda di Bari su ...

Mafia - arrestato a Palermo fedelissimo di Matteo Messina Denaro : Roma,, askanews, - Colpo alla Mafia : la Polizia di Stato ha arrestato Leo Sutera, anziano boss di Sambuca di Sicilia fedelissimo di Matteo Messina Denaro , indagato per associazione a delinquere di ...

Mafia - arrestato in Romania il latitante Bigione : il manager del narcotraffico di Messina Denaro fermato al supermercato : Fine della latitanza, per la seconda volta. La storia di Vito Bigione , manager del narcotraffico originario di Mazara del Vallo e organico alla famiglia mafiosa di Matteo Messina Denaro , somiglia alla trama di Prova a Prendermi, il film con Leonardo Di Caprio. Da due mesi era tornato latitante – e nella lista dei trenta ricercati più pericolosi d’Italia – ma le indagini sulla sua fuga erano cominciate solo nell’agosto ...

Mafia - blitz della polizia in Romania. Arrestato il latitante mazarese Vito Bigione : Il boss detto il "commercialista" era stato inserito pochi mesi fa nella lista dei trenta latitanti più pericolosi in Italia. Da sempre ha viaggiato. Grandi affari e bella vita in Africa