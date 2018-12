Madonna contro Lady Gaga | ancora | tra accuse di imitazione e gelosie sarebbe ora di

optimaitalia

(Di martedì 4 dicembre 2018)Nel momento di maggior successo di pubblico e critica per la Germanotta, la Ciccone torna all'attacco:, lo schema si ripete,e con le stesse modalità.La Regina del Pop, in attesa di tornare sul mercato con un nuovo album di inediti a cui sta lavorando in Portogallo, ha pensato bene di tornare a scagliarsila più accreditata delle sue eredi: musicista, cantautrice, performer, attrice e attivista per i diritti umani,è forse troppo talentuosa per non attirare le ire di chi l'ha preceduta nell'Olimpo del Pop e ora forse soffre all'idea di dover cedere il passo a chi ha dimostrato di saper fare anche meglio.La faida intentata dasembra riaccendersi ora che, con la Germanotta quasi certamente candidata all'Oscar per il film A Star Is Born di cui è protagonista e autrice della colonna sonora, le attenzioni della ...