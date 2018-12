M5s | a Roma sì alla mozione contro il decreto Sicurezza | schiaffo a Salvini con il

Decreto Sicurezza - anche Roma si mette di traverso. Sì Pd-M5s a mozione che chiede confronto con Viminale : anche la Roma pentastellata si mette di traverso al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini. Con il M5S che esce spaccato, nonostante la mozione arrivata in Consiglio in una versione “edulcorata”. Ha un forte significato politico il documento approvato in Aula Giulio Cesare con 28 voti favorevoli e 3 contrari. Il testo, infatti, impegna la sindaca Virginia Raggi “a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo di aprire un confronto ...

Manovra - salta fondo per la manutenzione delle strade di Roma. Il governo stralcia comma M5s e boccia quello Pd : Niente fondi per le buche di Roma nella Manovra del governo. “Almeno per ora”, specificano fonti parlamentari del M5S. Con buona pace degli appelli e delle rassicurazioni della sindaca Virginia Raggi. La Commissione parlamentare Bilancio della Camera ha prima stralciato l’emendamento da 145 milioni di euro presentato dal M5S e poi, la scorsa notte, ha bocciato quello da 180 milioni presentato dai parlamentari romani del Pd. “Faranno parte di un ...

Il M5s teme "effetti devastanti" con il decreto sicurezza su Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, presentata dal M5s, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta a "chiedere al ministro dell'Interno e al Governo di aprire un confronto istituzionale" dopo l'approvazione del dl sicurezza "con Roma e le città italiane" per "valutare le ricadute concrete di tale decreto sull'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei ...

Paolo Romani (FI) si vede con Renzi - ira Berlusconi e Tajani : “Coesi per battere il M5s” : Paolo Romani ex presidente al Senato di FI vede nuovi progetti con Renzi. Ira per Berlusconi e anche Tajani: “Iniziativa personale” «Io mi sbatto tutti i giorni per mantenere i rapporti con Salvini, cerco di farlo rinsavire e di allontanarlo dai Cinque stelle, e quello che fa? Parla di nuovi progetti politici con Renzi». Quello è Paolo Romani, ex presidente degli azzurri al Senato, che, dice, ha incontrato a Palazzo Madama ...

Valanga di insulti contro la iena Filippo Roma : "I simpatizzanti del M5s mi hanno sfondato" : Il giornalista minacciato di morte sui social. La solidarietà della redazione del programma: "Il clima è grave, c'è troppa...

Filippo Roma minacciato sui social dai militanti M5s : "Se ti incontro per strada ti ammazzo" : A Un Giorno da Pecora Rai Radio1 Filippo Roma, l'inviato de 'Le Iene' autore dell'inchiesta sul padre di Luigi Di Maio ha raccontato gli ultimi sviluppi sulla delicata vicenda.Ci saranno novità sul caso? "Non lo sappiamo nemmeno noi, siamo in attesa di alcune risposte da parte di Di Maio". Come le è parso il vicepremier quando lo ha intervistato? "Mi è parso deluso dal papà, nell'intervista è emersa questa cosa ...

Andrea Romano (Pd) : “Di Maio risponda a Parlamento su azienda di famiglia - M5s abituati a mentire” : Il deputato del Pd, Andrea Romano, intervistato da Fanpage.it, va all'attacco del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio per le vicende dell'azienda di famiglia di cui è socio: "Deve riferire in Parlamento, racconti cosa sa dell'azienda di cui è socio". E accusa i vertici del M5s: "La loro è una abitudine a mentire su cosa fanno".Continua a leggere

Sondaggi - Lega ancora in crescita : distanza di 7 punti da M5s. E Salvini è primo anche in Emilia-Romagna : La Lega si conferma il primo partito e stacca i Cinque Stelle di oltre sette punti. È quanto emerge dai Sondaggi sulle intenzioni di voto di Index Research presentati il 22 novembre a PiazzaPulita, che danno il partito di Matteo Salvini al 33,3% (con un incremento dello 0,2 rispetto all’ultima rilevazione del 22 novembre). Il Movimento 5 Stelle si ferma invece al 25,9%, perdendo lo 0,1% rispetto alla settimana scorsa. E sulla ...

Roma non è Verona - M5s e centrosinistra bocciano la mozione 'pro-vita' : 'Sostegno alle 194' : Roma non sarà una seconda Verona. In Assemblea capitolina opposizioni di centrosinistra e maggioranza a Cinque Stelle hanno bocciato la mozione 'pro-vita' di Giorgia Meloni di Fdi e approvato due ...

Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

Il M5s ha commentato il crollo della qualità della vita registrato a Roma : "Il lavoro che portiamo avanti per Roma è strutturale e va a incidere su problematiche incancrenite in decenni di mala gestione e incuria a danno della collettività. Abbiamo preso questo impegno con coraggio, consapevoli che non sarebbe bastato un giorno, un mese o un anno per cambiare la città, ma altrettanto convinti che la strada che abbiamo intrapreso sia l'unica capace di riportare le cose al giusto posto e ...

Tajani attacca l’amministrazione Raggi : “Roma Capitale abbandonata… ecco il buongoverno del M5s” : Tajani critica il Movimento Cinque Stelle per la declassificazione di Roma Capitale Roma finisce all’85esimo posto nella classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita (scivolando di 18 posizioni) e la debacle scatena le prevedibili reazioni di chi vede nel sindaco Virginia Raggi la prima responsabile del declino della Capitale. Duro il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che su Twitter ...

Preservativi gratis - retromarcia M5s : retromarcia del M5S sui Preservativi gratis . "L'idea di fornire Preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo - afferma infatti in una nota da ...