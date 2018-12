Luka Modric vince il Pallone d' oro 2018 Dalla guerra alle Champions League | fino al

huffingtonpost

(Di martedì 4 dicembre 2018)ild'Oro. A trionfare, però, non sono solo le sue qualità tecniche ma anche la sua storia. Il centrocampista croato ha superato la concorrenza di Cristiano Ronaldo (secondo) e del francese Antoine Griezmann (terzo). Un momento storico, perché rompe il duopolio sul trofeo di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, iniziato nel 2008 con la vittoria del portoghese. Una vittoria che ricorderemo per anni, seppur non nettissima: da mesi si parlava della possibile vittoria di, scatenando le reazioni tra l'indignato e l'incredulo degli avversari. Ma non si può discutere la qualità del gioco e la grande stagione del croato. Tra i pilastri fondamentali del Real Madrid delle 3consecutive, quest'anno ha saputo alzare l'asticella al di fuori della comfort zone della squadra madridista, diventando il trascinatore ...