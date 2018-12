Luisa Corna a La vita in diretta | “Su di me tante cattiverie”

lanostratv

: RT @lealiofficial: Bellissimo concerto con un ospite speciale.. la mia cara amica Luisa Corna, con lei ho condiviso l'emozione di un festiv… - StarpointC : RT @lealiofficial: Bellissimo concerto con un ospite speciale.. la mia cara amica Luisa Corna, con lei ho condiviso l'emozione di un festiv… - Lo_statistico : Luisa Corna ha solo un difetto: la squadra del cuore #lavitaindiretta - danielasupino : @vitaindiretta @LuisaCofficial Ma chi si rivede in Tv! Luisa Corna....visto l'attuale governo deduco che quello che… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Lainfa una triste confessione sulla sua carriera E’ stata la bella e braval’ospite speciale de Laindi oggi, martedì 4 dicembre. Nell’ultima parte del programma pomeridiano dedicato all’informazione, alla cronaca e all’attualità, Tiberio Timperi ha infatti intervistato la conduttrice/attrice/can, la quale ha ripercorso la sua carriera a 360 gradi arrivando a confessare perchè è sparita dalla televisione, ma ha anche parlato dei social e di quanto possano essere cattivi, per rispondere ad una domanda del conduttore. In particolare, sul periodo in cui è stata lontana dalla tva Lainha confessato di aver sofferto permaldicenze dette nei suoi confronti.Mi dà fastidio essere alla mercè di tutti … mi piacerebbe che nel momento in cui una persona dice ...