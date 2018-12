Luca Onestini | retroscena ospitata GF | “Non potevo non condividerlo”

Raffaello Tonon e Luca Onestini/ Nessuno come loro nella casa in questa edizione - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : Raffaello Tonon e Luca Onestini tornano nella casa del Grande Fratello Vip 2018 durante la semifinale condotta da Ilary Blasi lunedì 3 dicembre su Canale 5

Anticipazioni Grande Fratello Vip - semifinale : doppia eliminazione - Luca Onestini ospite : Il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alla conclusione: oggi 3 dicembre andrà in onda la semifinale di un'edizione complicata, caratterizzata da ascolti spesso al di sotto delle aspettative. Ilary Blasi e Alfonso Signorini condurranno un appuntamento ricco di sorprese, dal quale usciranno i nomi dei finalisti che andranno ad aggiungersi a Francesco Monte e Silvia Provvedi. Ma non ci sarà spazio soltanto per i nuovi verdetti: questa sera i ...

Raffaello Tonon a Rivelo : "Ho pensato al suicidio. Luca Onestini è stato il mio riscatto" : Nel corso della seconda puntata di Rivelo, il programma di interviste di Real Time in seconda serata condotto dall'ex talent di Amici, la ballerina Lorella Boccia, è andata in onda un'intervista a Raffaello Tonon, opinionista esploso al Maurizio Costanzo Show e vincitore di un'edizione de La Fattoria.Tonon ha dato buca a una ricorrenza importante, per poi raccontare un suo fallimento: Ho preferito lavorare perché non ritenevo importante ...

Raffaello Tonon si commuove a Rivelo : “Luca Onestini è mio fratello” : Intervista Rivelo a Raffaello Tonon: si commuove parlando di Luca Onestini Raffaello Tonon è stato l’ultimo ospite di Rivelo. Lorella Boccia è riuscita, con delle domande precise, ad avere delle importanti confessioni da lui. Ha parlato del perché non ha partecipato al matrimonio di Daniele Bossari, di Luca Onestini (il suo inseparabile amico) e del […] L'articolo Raffaello Tonon si commuove a Rivelo: “Luca Onestini è mio ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova - il gesto nobile della coppia nata al GfVip : Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno appena festeggiato 11 mesi insieme e lo hanno fatto concedendosi un viaggio in Africa e rendendosi protagonisti di un gesto davvero nobile. La coppia di modelli e influencer è volata in Tanzania e più precisamente a Zanzibar dove ha dato un resoconto dettagliato dei safari, gli aperitivi in spiaggia, […]

Luca Onestini e Ivana news : “Rallentare è necessario per capirci” : news Luca e Ivana: le ultime curiosità sulla coppia Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano ad amarsi. Sempre più forte di prima. Non c’è stato nessun momento di crisi e, stando lontani dall’Italia, hanno capito ancora meglio quanto forte sia il loro sentimento. La loro ultima vacanza trascorsa a Zanzibar è quasi volta al termine […] L'articolo Luca Onestini e Ivana news: “Rallentare è necessario per capirci” ...

Paola Di Benedetto replica a Luca Onestini e difende Francesco Monte : Francesco Monte difeso da Paola Di Benedetto che risponde a Luca Onestini Luca Onestini ieri durante un’intervista rilasciata a Emanuela Gentilis a Ultime dalla Casa aveva attaccato Francesco Monte con l’intenzione di prendere le parti di Elia Fongaro, e per farlo aveva anche tirato in ballo Paola Di Benedetto. Francesco durante la settimana scorsa e durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip aveva affermato che Elia ...

GF Vip : Luca Onestini contro Francesco e Giulia - Jane ha un problema di salute : Nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello Vip [VIDEO], il reality condotto da Alessia Marcuzzi, in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novita' che ci arrivano dalla casa si soffermano sulla coppia Giulia Salemi-Francesco Monte e Jane Alexander. Se la coppia è stata attaccata da Luca Onestini nel corso di un'intervista a Spy, l'attrice inglese ha rivelato il motivo della sua eccessiva magrezza. News GF Vip: Luca Onestini critica Giulia ...