Londra | WPP in forte discesa

Londra : amplia l'ascesa WPP : Seduta decisamente positiva per WPP , che tratta in rialzo del 3,19%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WPP più pronunciata rispetto all'...

Londra : allunga il passo WPP : Brilla WPP , che passa di mano con un aumento del 2,86%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di WPP ...

Londra : luce verde per WPP : Protagonista WPP , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,60%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend ...

Pesante sul mercato di Londra WPP : Aggressivo avvitamento per WPP , che tratta in perdita del 4,06% sui valori precedenti. L'andamento di WPP nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Wpp a picco a Londra dopo taglio guidance : Giornata nera per Wpp , che sta crollando sulla Borsa di Londra con una discesa del 16,50% a 882,4 pence. A scatenare la fuga degli investitori il taglio della guidance dell'intero esercizio dopo la ...

WPP - quotazioni in picchiata a Londra : Si muove in profondo rosso WPP , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 15,00% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di WPP rileva un allentamento della curva rispetto ...

Londra : su di giri WPP : Seduta decisamente positiva per WPP , che tratta in rialzo del 2,09%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di WPP ...