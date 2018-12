Ligue 1 | Lamouchi licenziato dal Rennes

calcioweb.eu

(Di martedì 4 dicembre 2018) Sabrinon è più l’allenatore del. Il tecnico francese è statodal suo club il giorno dopo la pesante sconfitta in casa contro lo Strasburgo (1-4). Il, attualmente 14° in1 con 17 punti, ha avuto un inizio di stagione molto complicato, collezionando già sei sconfitte in campionato., arrivato al’8 novembre 2017 al posto di Christian Gourcuff, aveva ottenuto l’anno scorso un lusinghiero quinto posto con qualificazione all’Europa League, competizione in cui è ancora in corsa per il passaggio del turno. Sarà rimpiazzato, ad interim, dall’allenatore della squadra riserve, Julien Stephan.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo1,dal...