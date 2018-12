Licenziato perché vegano | il dipendente fa causa per discriminazione

ilgiornale

(Di martedì 4 dicembre 2018). Questo è quanto sostiene Jordi Casamitjana,da 17 anni, che è stato lasciato a casa dalla League Against Cruel Sports, un'associazione britannica benefica che si batte contro la caccia.A detta dell'uomo, il licenziamento sarebbe avvenuto in seguito alla denuncia fatta ai danni dell'ente, che investiva i fondi pensionistici dei dipendenti in società coinvolte nella sperimentazione animale, come riportato dal Corriere della Sera. Così, Jordi ha deciso di denunciare l'associazione per essere stato discriminato adel suo credo etico. L'uomo, infatti si definisce un "etico",oltre a stare attento a ciò che mangia per la sua salute, si preoccupa anche dell'ambiente e degli animali.La sentenza del tribunale è fissata per metà marzo, quando il giudice stabilirà se il veganesimo può essere tutelato, come un credo religioso o una posizione ...