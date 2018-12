L' esercito degli irregolari | sono mezzo milione in crescita costante

Il capo dell’ esercito dello Sri Lanka è stato arrestato per aver coperto degli omicidi durante la guerra civile : L’ammiraglio e capo dell’esercito dello Sri Lanka Ravindra Wijegunaratne è stato arre stato a Colombo, la capitale dello Sri Lanka , per aver coperto un ufficiale della marina accusato di aver ucciso 11 giovani uomini durante le fasi finali della guerra civile con

Milano - l'esercito degli under 30 in coda per la primina di Attila : la notte in tende e sacchi a pelo : Lunghe file all'alba davanti alla biglietteria per ottenere uno dei 600 posti disponibili per lo spettacolo del 4 dicembre