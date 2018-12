L’emoji della cacca compie 10 anni | ecco il tributo artistico

gqitalia

(Di martedì 4 dicembre 2018)Con il suo sorrisetto sbarazzino e dissacrante allieta ogni giorno le nostre conversazioni via Whatsapp, aiutandoci a ironizzare su giornate poco piacevoli o a insultare in modo amichevole il nostro interlocutore virtuale. Per questo il decimo compleanno dell’emojiè una ricorrenza da festeggiare tutti insieme, a colpi di chat con i compagni del calcetto del mercoledì, certo, ma anche con una speciale dedica artistica. Quella di Justin Poulsen, per la precisione, che nel video qui sotto ha raccolto in meno di un minuto 50 possibili modi di riprodurre quel simpatico mucchietto marrone con occhietti e boccuccia.Una clip che il fotografo ha realizzato con la collaborazione dell’agenzia canadese Rethink, nella quale l’emojiviene trasformata prima in torta e poi in candela, passando per versioni inedite in chiave Lego. O ancora, sotto forma ...