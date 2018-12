Le star che non hanno paura di parlare dei loro problemi mentali

Wired Trends 2019 e il denaro che verrà : monete complementari e finanziamenti alle startup : (foto: Zoe Vincenti) Il fabbisogno annuo per le startup italiane è stimato in 1 miliardo di euro, di cui il 75% a oggi non è coperto da banche e istituzioni finanziarie. Queste ultime, infatti, si fermano poco oltre i 200 milioni. Per fortuna, stanno però aumentando in questo senso gli esempi di realtà illuminate. Questa è una delle riflessioni chiave su cui ci si è concentrati stamattina nel terzo dei sei eventi di Trends 2019 organizzati ...

Sembra infatti che sia abbastanza diffuso un sentimento di malcontento tra i giocatori proprio a causa dell'economia globale. In pratica è stata riscontrata una notevole discrepanza tra i prezzi ...

Rockstar risponde alle polemiche sull’economia di Red Dead Online - basterà ai giocatori? : Red Dead Online riceve le prime critiche per le ricompense, ne abbiamo già parlato. Il gioco infatti sembra quasi che sia stato progettato per premiare i giocatori attraverso "piccole somme di denaro" però solo dopo "un sacco di duro lavoro". Di recente è stata lanciata la beta della versione Online di Red Dead Redemption 2 e l'economia del gioco è finita al centro di una lunga discussione. Sembra infatti che sia abbastanza diffuso un ...

USA : è giallo per la morte di Michelle e Christian - giovani star dei social : Innamorati, bellissimi, ammirati (ma anche invidiati) Michelle Avila e Christian Kent, erano una delle coppie più belle del mondo social e su Instagram erano stati ribattezzati "Romeo e Giulietta". Entrambi influencer, vantavano migliaia e migliaia di followers. Eppure, come ha sottolineato anche il Daily Maily "Ciò che sembra perfetto non è mai perfetto". Michelle e Christian (rispettivamente 23 e 20 anni) sono morti lo scorso ottobre. Li hanno ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Riiber dominante anche nella mass start - tre azzurri in zona punti : Due su due, l’idolo di casa non sbaglia un colpo e continua a dominare nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Cambia la formula ma non il vincitore in quel di Lillehammer: si torna alla mass start (prima 10 chilometri di fondo con partenza di gruppo poi il salto), ma a vincere è sempre Jarl Magnus Riiber. Il norvegese si è difeso alla grande nella prova di sci di fondo, sicuramente quella più sfavorevole alle sue caratteristiche: la ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Magnus Krog vince il segmento di fondo della Mass start. Quarto Alessandro Pittin - bene anche Raffaele Buzzi : Il norvegese Magnus Krog vince il segmento di fondo della Mass Start del Lillehammer Tour, specialità che torna nelle Coppa del Mondo di Combinata nordica dopo quasi 10 anni. Per quanto riguarda i colori azzurri, grande protagonista Alessandro Pittin, che chiude Quarto, e si rivede finalmente nelle posizioni che contano anche Raffaele Buzzi, 12° con una gara in progressione. I risultati di questa prova verranno poi convertiti in punti per il ...

4 startup che scommettono su salute e wellness : In questi giorni la Food and Drug Administration statunitense ha svelato la nascita della sua prima app (MyStudies) pensata per raccogliere e organizzare i dati sullo stato di salute dei pazienti americani. Un passo che segna la direzione del futuro, all’insegna delle mHealth app, ovvero le applicazioni mobile dedicate a salute, benessere fitness. Uno dei settori più vivaci, che secondo le statistiche raggiungeranno un giro d’affari di oltre 135 ...

Estorsione - la vittima fa arrestare 4 camorristi : c'è anche il capoclan degli Ascione-Papale : A Ercolano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Dda di Napoli, che ha diretto e coordinato le indagini, nei ...

Ecco come lo spread BTp-Bund potrà costare alle banche oltre un miliardo nel 2019 : In modo subdolo, sotterraneo e indiretto, sono mille i modi con cui il rincaro dello spread tra BTp e Bund sta facendo danni in Italia. La stessa banca per emettere lo stesso tipo di titolo ha dovuto sestuplicare il tasso d’interesse...

starbucks bloccherà il porno sulle reti WiFi delle sue caffetterie : A partire dal prossimo anno Starbucks applicherà alcuni filtri alle reti WiFi nelle sue caffetterie per bloccare i contenuti pornografici ed espliciti. La novità sarà introdotta inizialmente negli Stati Uniti e in seguito diffusa nel resto del mondo. In passato

Milan - tocca a Higuain. Gattuso : 'Ci può stare che un uomo sbagli' : Archiviato il pareggio contro la Lazio, il Milan torna in campo per l'Europa League. A San Siro ci sarà il Dudelange con Higuain titolare. Dudelange. 'Il Dudelange sa giocare bene a calcio, è una ...