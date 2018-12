Le sfide di Italia e Spagna nel ventesimo anniversario dell’euro

Volley - Mondiale Club : Trento in finale. sfiderà Civitanova nel derby italiano : Sarà tutta italiana, la finale del Mondiale per Club di pallavolo, a Czestochowa , Polonia, . Trento ha infatti sconfitto i russi del Fakel, raggiungendo Civitanova, contro la quale domenica sera alle ...

Merian GI si rafforza in Italia : 'Nel 2019 nuove sfide per gli investitori' : Ha una laurea magistrale in Economia e Finanza, conseguita presso l'Università di Napoli Federico II. "Merian Global Investors è ora riconosciuta come un player significativo nel mercato Italiano ...

Knot : Italia attesa da sfide che non dipendono da Ue e euro : Firenze, 22 nov., askanews, - 'Non è Bruxelles, non è Francoforte, il nemico dell'Italia. Al contrario, per noi l'Italia è un membro insostituibile, quindi non capisco il pessimismo nei confronti ...

Le tre sfide della Banca d'Italia per il futuro : ... elementi fondamentali anche per lo studio degli aspetti territoriali dell'economia, aspetti centrali per un paese affetto da forte dualismo tra Nord e Sud quale l'Italia. L'attuale Governatore non è ...

Basket – Qualificazioni Mondiali 2019 : i 16 convocati dell’Italia per le sfide contro Lituania e Polonia : Il 26 novembre l’Italia si raduna a Brescia per preparare le due sfide contro Lituania e Polonia valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2019: ecco i convocati di coach Sacchetti Altre due gare decisive sulla strada per il Mondiale 2019. Gli Azzurri, secondi nel gruppo J dietro la Lituania e in vantaggio su tutte le altre formazioni, si raduneranno a Brescia lunedì 26 novembre per preparare la sfida casalinga ai baltici (29 ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania per le sfide a Italia e Croazia. Non c’è la coppia di Milano : Sono state diramate le convocazioni della Lituania per le sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 29 novembre contro l’Italia, a Brescia, e del 2 dicembre contro la Croazia, a Vilnius. Il ct Dainius Adomaitis ha chiamato quindici giocatori per la doppia sfida, che per la selezione baltica conta relativamente in quanto già qualificata per la rassegna iridata. Di seguito i nominativi degli uomini che faranno parte del roster ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X per le sfide a Croazia e Svezia : Slavonski Brod, La Spezia. Sono queste le città che vedranno l’Italia scendere in campo per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Serbia e Lettonia. Sono le ultime due partite, quelle con Croazia e Svezia, e serviranno per dare la certezza del pass continentale alle azzurre. Andiamo a vedere, una per una, le 17 convocate da coach Marco Crespi per questa doppia sfida, ricordando che soltanto 12 di esse potranno andare a roster: OLBIS FUTO ...

Negli USA che sfideranno l'Italia due figli d'arte della Serie A : Si tratta del 21enne Jonathan Klinsmann , figlio dell'ex ct della nazionale a stelle e strisce e attaccante campione del mondo con la Germania a Italia '90 oltre che di Inter e Sampdoria. A ...

Calcio - due amichevoli per l’Italia Under 21 : i convocati di Di Biagio per le sfide a Inghilterra e Germania : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21, ha diramato le convocazioni in vista delle amichevoli che gli azzurrini giocheranno contro Inghilterra (giovedì 15 novembre, ore 18.30 a Ferrara) e Germania (lunedì 19 novembre, ore 18.30 a Reggio Emilia). Gli azzurri se la dovranno vedere con dei fortissimi pari età che si sono già qualificati agli Europei di categoria in programma il prossimo anno proprio nel nostro Paese: l’Italia ...

Italia Under 20 - i convocati del ct Nicolato per le sfide contro Germania e Polonia : Il commissario tecnico ha convocato per i due incontri 22 giocatori, chiamando per la prima volta il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi e i difensori di Milan e Atalanta, Raoul Bellanova e Davide Bettella Riprende il cammino della Nazionale Under 20 nel Torneo ‘8 Nazioni’. Dopo il successo all’esordio in casa della Polonia e le sconfitte di misura con Inghilterra e Portogallo, giovedì 15 novembre (ore 15 ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le sfide a Portogallo e Stati Uniti. 3 novità per Mancini - assente Belotti : Sono 27 i convocati dal ct Roberto Mancini per le prossime sfide della Nazionale italiana di Calcio. Sabato 17 novembre gli azzurri affronteranno a San Siro il Portogallo nell’ultima sfida del girone di Nations League 2019: in caso di successo, la compagine tricolore manterrebbe viva la fiammella della qualificazione alla Final Four, anche se dovrebbe attendere l’esito della successiva partita tra i lusitani e la Polonia (clicca qui ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : il calendario dell’Italia nel mese di novembre. Date e orari delle sfide con Lituania e Polonia : L’Italia è sempre più vicina alla qualificazione ai Mondiali di Basket. La nazionale di coach Meo Saccheti tornerà in campo giovedì 29 Novembre a Brescia contro la Lituania in una sfida che potrebbe davvero essere decisiva per staccare il biglietto per la Cina. Con una vittoria la qualificazione sarebbe praticamente certa, anche se per la matematica certezza in ogni caso gli azzurri dovranno attendere la sfida di tre giorni dopo contro la ...

Italia : le sfide sono appena iniziate : Un declassamento ad high yield avrebbe effetti clamorosi sia sui mercati obbligazionari che sull'economia europea. Benché non rappresenti il nostro scenario di base né sia in linea con le stime di ...