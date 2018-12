Le priorità del governo | taglia le tasse sulle spa | non sui pannolini

Costa d'Avorio : dare priorità ai giovani e alle PMI di San Pedro nei cantieri della futura università - : ... di dare priorità ai giovani e alle piccole e medie imprese, PMI,, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e rilanciare l'economia locale. Anoblé Félix ha …

Manovra : Corte dei Conti - prioritario il taglio delle tasse a famiglie e imprese : Resta 'centrale l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale e contributiva' sia 'per le famiglie che per le imprese e la la competitività del sistema produttivo nel suo insieme, compreso il settore ...

Conte : lotta a terrorismo priorità del nostro Governo : Roma, 12 nov., askanews, - 'Per il Governo italiano il contrasto al terrorismo è una priorità. E fortunatamente sono moltissimi i Paesi ad avere questa priorità, partendo dagli stessi membri della Ue'.

Il ministro Bonafede : “Via alla riforma del processo civile”. Sul conflitto di interessi : “Legge è priorità - una parte sull’editoria” : “La prossima settimana verrà presentata la riforma del processo civile, è una cosa molto importante”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Lucia Annunziata a “1/2 ora in più” su Rai3, annuncia per i prossimi giorni un provvedimento che non era atteso a breve: “L’abbiamo scritta in questi mesi al ministero, l’Europa si aspetta una riforma molto ambiziosa, importante dal punto di vista ...

Mattarella - il lavoro è base dell'unità nazionale - una priorità per il Paese : Non misurare economia su orizzonti interni "Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno. Viviamo in ...

Greenpeace : “Il Governo ci dica subito se la difesa del clima è una priorità” : Greenpeace rivolge al Governo italiano un urgente invito a fare chiarezza: l’organizzazione ambientalista chiede che venga espressa la posizione ufficiale dell’esecutivo in materia di cambiamenti climatici, e definito il livello di impegno del nostro Paese su questo fronte. Una chiarezza tanto più urgente visto che, tra meno di un mese, si aprirà in Polonia, a Katowice, la COP24, un’importante riunione della Conferenza ONU sul ...

Maltempo Sicilia : “La priorità deve essere la sicurezza delle vite umane” : “Dobbiamo entrare nell’ottica che la salvaguardia, la sicurezza, delle vite umane prevale come bene primario rispetto ad altri che pure sono costituzionalmente tutelati. Molto spesso abbiamo registrato qualche intralcio burocratico, anche a livello di pulitura dei corsi d’acqua perche’, a esempio, ci sono vincoli paesaggistici pure nella rimozione di un albero o ostacoli di questo genere”. Lo ha detto il premier ...

Consiglio Supremo Difesa * presidente Mattarella : ' La stabilizzazione della Libia resta una priorità per l'Italia e fattore indispensabile ... : Enzo Moavero Milanesi; il Ministro della Difesa, Dott.ssa Elisabetta Trenta; il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Giovanni Tria; il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Claudio ...

Trasporti - Michele dell'Orco : la cura del tessuto ferroviario è una delle priorità del MIT : Buone notizie per tutti coloro che viaggiano e, in particolar modo, per i pendolari. Il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e Trasporti, Michele dell'Orco ha ribadito che la cura del tessuto ...

FRANCESCO MANDELLI : SONO PAPA’/ “Da quando è nata Giovanna ho altre priorità. Quelle zuffe all'Oratorio...” : FRANCESCO MANDELLI, da attore comico stile demenziale si trasforma in regista di film impegnati, con un'opera prima dedicata al bullismo sui giovanissimi(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 04:34:00 GMT)

Col 5G il OnePlus 7 : debutto prioritario nei primi mesi del 2019? : OnePlus 7 potrebbe contraddistinguersi per l'adozione della tecnologia 5G, questo è quanto si può scorgere dalle recenti dichiarazioni rilasciate da Carl Pei, a margine dell'evento organizzato da Qualcomm per la presentazione del nuovo Snapdragon 675. Salito sul palco, il dirigente del brand cinese non si è fatto pregare, preannunciando che è nelle intenzioni dell'azienda di cui è rappresentante lanciare molto presto uno smartphone dotato di ...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Governo - Lega ‘meglio’ del M5s : Reddito Cittadinanza “no priorità” : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo rallenta dopo Manovra, Lega al 31%, M5s sopra il Pd di 11 punti. Centrodestra unito vale il 43,5%(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:45:00 GMT)

“Surface Andromeda non è più una priorità di Microsoft” | LA VOCE DEL POPOLO : A distanza di un mese dall’ultimo articolo de “La VOCE del POPOLO”, quest’oggi vi riproponiamo un argomento caldissimo negli ultimi giorni: Surface Andromeda. Di recente ne abbiamo lette di tutti i colori e, tramite un nostro articolo dedicato, vi abbiamo espresso le principali perplessità riguardanti il progetto Windows Core OS e Surface Andromeda, ma alla base di tutto, la domanda sorge spontanea: Surface Andromeda è ...