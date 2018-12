Le notizie del giorno – La bomba clamorosa sulla panchina della Juventus

Manovra - salgono le sanzioni per il lavoro nero. Le opposizioni chiedono notizie sulla trattativa del governo con l’Ue : Un aumento delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro “in una misura che va dal 10% al 20%“. Lo prevede uno degli emendamenti alla Manovra approvati lunedì sera. Mentre prosegue il negoziato con la Commissione europea intenzionata ad aprire una procedura di infrazione, l’iter della legge di Bilancio alla Camera procede a rilento: l’approdo in aula è slittato ancora, alle 20 di mercoledì sera. E giovedì mattina ...

Atletico Madrid - pessime notizie per Diego Costa : i colchoneros su un bomber della Serie A? : Tegola pesantissima per l’Atletico Madrid, che per i prossimi tre mesi dovrà rinunciare alle prestazioni di Diego Costa: l’attaccante, infatti, è costretto ad operarsi al piede sinistro e i colchoneros, per non farsi trovare impreparati agli ottavi di finale di Champions League, potrebbero essere costretti a tornare sul mercato. La ricostruzione definitiva del quinto metatarso richiederà due mesi di semplice riposo e poi i ...

Gilet gialli/ Ultime notizie - c'è una quarta vittima e la benzina scarseggia : pronta moratoria del governo - IlSussidiario.net : Gilet gialli, Ultime notizie, c'è una quarta vittima e la benzina scarseggia: pronta moratoria del governo per avviare il dialogo

Le notizie del giorno – Calciatore trovato morto - calcio sotto shock : Le notizie del giorno – Altra tragedia nelle ultime ore che sconvolge il mondo del calcio, Aleksey Lomakin, giovane trequartista classe 2000 della Lokomotiv Mosca è morto nelle ultime ore, ancora mistero sulle cause del decesso. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter del club: “siamo scioccati da questa tragedia – si legge sul post del Lokomotiv – il club vuole esprimere le più profonde condoglianze alla famiglia e ...

notizie Sir del giorno : Papa Francesco-Abu Mazen - Global Compact - Cop24 - carceri in Europa - Nicaragua - Progetto Policoro - 50° Avvenire : ... né per "sfruttare le enormi opportunità sociali, economiche e ambientali dell'azione per il clima" ha detto Guterres, consegnando quattro "semplici messaggi": la scienza richiede una risposta ...

Trump - dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%'/ Ultime notizie - primo accordo dopo la tregua di 90 giorni - IlSussidiario.net : Trump, dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%': primo annuncio via Twitter sull'accordo con la Cina dopo il G20 e la tregua dei 90 giorni.

notizie del giorno : Gilet gialli e Di Maio : Notizie del giorno: il presidente francese Emmanuel Macron si è recato nei luoghi dove sabato la devastazione dei Gilet gialli ha lasciato profonde ferite. Non è ancora finita l’inchiesta sull’abusivismo riguardante la famiglia Di Maio e inaugurata dalle Iene. Notizie del giorno: Gilet gialli in Francia Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato nei luoghi dove sabato la devastazione dei Gilet gialli ha lasciato profonde ferite ...

Giulio Regeni - Egitto respinge indagine italiana su 007/ Ultime notizie - vertici forze dell'ordine nel mirino - IlSussidiario.net : Giulio Regeni, Egitto respinge indagine italiana sugli 007: stessa cosa era accaduta un anno fa, procura di Roma punta sui vertici delle forze dell'ordine.

Le notizie del giorno – Euro 2020 - l’urna fa un favore all’Italia : Le notizie del giorno – Nelle ultime ore sono andati in scena i sorteggi validi per Euro 2020, urna benevola per la squadra di Roberto Mancini che non potrà mancare la qualificazione, ricordiamo che a staccare il pass saranno le prime due del girone, un sorteggio alla portata per gli azzurri ma non mancano comunque le insidie e l’Italia non può permettersi di sottovalutare alcun avversario. Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia, ...

Le notizie di scienza della settimana : Embrioni geneticamente modificati, la sonda InSight su Marte e i cambiamenti climatici: l’attualità scientifica. Leggi

UK : contro il caos informativo - giornalisti nelle scuole per aiutare i ragazzi ad uno consumo consapevole delle notizie : Ma l'adolescenza è anche un'età decisiva per imparare le regole su cui si regge il mondo dell'informazione, con quali dinamiche si diffondono le notizie false e cosa possiamo fare per arginare questo ...

Le notizie del giorno – Le nuove accuse a Ronaldo - il caos River-Boca e la cessione del Palermo : Le notizie del giorno – Il River Plate ratifica il proprio rifiuto al cambio di sede. Il club sostiene che la decisione va oltre la competenza, pregiudica coloro che hanno acquistato un biglietto e intacca l’uguaglianza delle condizioni cominciando dalla perdita della condizione di squadra di casa. Si elencano quindi le ragioni per cui il River Plate sostiene la decisione sopra esposta. – La responsabilità della carenza di sicurezza ...

Gilet Gialli a Parigi/ Ultime notizie - scontri - arresti e tafferugli : la condanna del primo ministro Philippe - IlSussidiario.net : Parigi, nuova protesta dei Gilet Gialli. Ultime notizie, scontri sugli Champs-Elysees e lancio di fumogeni: 115 fermati dalle forze dell'ordine.

Le notizie del giorno – Colpo alla mafia foggiana - nel mirino anche la squadra di calcio del Foggia : Le notizie del giorno – Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato ...