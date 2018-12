Le migliori app dell'anno per Android (secondo Google) : La migliore app dell'anno è “Drops: impara 31 nuove lingue”. Usa illustrazioni e giochi per insegnare parole straniere. E lo fa ad alto ritmo, imponendo un limite di 5 minuti per ogni sessione. La corono l'ha assegnata, come ogni anno, Google Play, scegliendo tra le applicazioni disponibili per dispositivi Android. Il premio del pubblico è invece andato a Youtube TV. Big G e utenti si sono ...

Le migliori app e i migliori contenuti eletti al Google Play Best of 2018 Awards : Google Play Best of 2018 Awards: elette da fan e da Google le migliori applicazioni, i migliori giochi, i migliori film e le migliori serie televisive del 2018. L'articolo Le migliori app e i migliori contenuti eletti al Google Play Best of 2018 Awards proviene da TuttoAndroid.

Le nazionalità più rappresentate nelle migliori leghe europee : italiani quarti : Il CIES ha stilato una graduatoria delle nazionalità più rappresentate nei migliori campionati europei, sia nel complesso, sia per ogni torneo. L'articolo Le nazionalità più rappresentate nelle migliori leghe europee: italiani quarti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cyber Monday - i migliori sconti Amazon per chi non ha approfittato del Black Friday : Il Cyber Monday chiude definitivamente il periodo degli sconti prenatalizi e segna di fatto l’ultima occasione di respiro internazionale per beneficiare di forti sconti. Forse non tutti sanno che il “lunedì cibernetico”, come si tradurrebbe in italiano, è una ricorrenza molto più recente del Black Friday. Nasce nel 2005 e si tiene sempre il primo lunedì successivo al Black Friday. A idearlo fu la divisione online della ...

F1 – Non solo Hamilton - Vettel e Verstappen ad Abu Dhabi : intervistato tra i migliori anche Alonso : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen commentano a caldo il Gp di Abu Dhabi appena terminato: spettacolo all’ultima gara di stagione Il campionato di F1 termina com’è giusto che fosse e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul ...

App store per Android alternativi a Play Store - ecco i migliori : Il Play Store di Google è fornitissimo, al suo interno si trovano app per Android di tutti i tipi, ma dovreste sapere che esistono diversi Store alternativi per Android, nati per andare incontro a specifiche esigenze o semplicemente per ospitare quelle app che violano la policy dello Store di Google. In questo articolo cercheremo di […] App Store per Android alternativi a Play Store, ecco i migliori

Tempo di Black Friday : le capsule di caffè - cappuccino e latte macchiato ai prezzi migliori : Approfittiamo della Black week per fare scorta di capsule per la macchinetta del caffè. Ecco le offerte da non farsi...

migliori app IPTV : L’IPTV (acronimo di Internet Protocol Television) è un sistema che di solito viene impiegato per ricevere e guardare i canali televisivi (es. Rai 1, Italia 1 o Rete 4) sfruttando una connessione a Internet a leggi di più...

Le migliori app ideate da studenti nel 2018 : Le migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowLe migliori app del Global Grad ShowOgni anno a Dubai il Global Grad Show celebra il meglio proveniente dalle scuole di ...

I migliori siti e app per prepararsi al black friday : Da Pixabay Come prepararsi al meglio per il black friday 2018 imminente (visto che cadrà il prossimo venerdì 26 novembre) che aprirà le danze per gli acquisti natalizi? Non c’è niente meglio che installare sul proprio smartphone Android o iPhone alcune applicazioni che aiutano a comparare i prezzi per scoprire se sono davvero convenienti e quanto sia effettivo lo sconto. Abbiamo scelto cinque tipologie di software gratuiti e molto efficaci ...

IPTV Android : migliori app per guardare Sky - Netflix e DAZN in streaming gratis legale : Nell’epoca della tecnologia informatica anche lo svago e l’intrattenimento prendono la strada della visione in forma digitale. Grazie all’avvento della tivù satellitare e del sistema multimediale integrato con la rete internet, il rapporto tra lo spettatore e i tempi di fruizione di un evento sono cambiati radicalmente. Tramite i nuovi devices come smartphone e tablet, dotati del sistema operativo Android, collegarsi ad una pay tv ...

Adesivi Whatsapp : le migliori 8 App Android : Con un’immagine si possono esprimere cento parole e con GIF, emoji e ora con gli Adesivi Whatsapp si può esprimere più del semplice testo, freddo e inespressivo, della chat di messaggistica. Grazie ad emoji e Adesivi si possono esprimere emozioni e rendere il solo testo più comprensibile. Whatsapp presenta quasi una dozzina di pacchetti di Adesivi che coprono una gamma di emozioni. Ma se trascorri molta parte del tuo tempo su questa ...

Google si prepara a premiare le migliori app del 2018 : Le app e i giochi che saranno premiati con i Google Play Best of 2018 Awards saranno votati dagli utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google si prepara a premiare le migliori app del 2018 proviene da TuttoAndroid.