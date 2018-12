Le due anime di Malika in versione teatro oppure club

Nudo emotivo - quando l’incontro tra due anime mette a nudo il proprio essere : Dall’incontro con una persona si possono generare uno spettro infinito di variabili e varianti. Emozioni, sentimenti, desideri: un individuo può comunicare attraverso il proprio corpo, ma anche tramite la sua anima. Ed è in virtù di questo, che i rapporti tra due persone possono tramutarsi in esperienze concrete di vita che lasciano un segno indelebile. Chi l’ha detto che l’incontro più intimo possa essere esclusivamente di natura sessuale? Se ...

De Gregori e le sue due anime live : 'È una bulimia musicale' : Senza barba, non ha perso la sua creatività e si è gettato a capofitto in nuovi progetti. Nel giro di pochi mesi, sono arrivati una canzone con Elisa, un disco inciso con la moglie in napoletano, un ...

[L'analisi] La piazza dei 40 mila per il Sì alla Tav e le due anime dei Cinque Stelle : «Siamo qui per dire sì alla Tav e sì al lavoro», ha urlato dal palco Giancarlo Moschelli, studente di economia: «alla faccia di chi diceva che saremmo stati 502». alla fine non sono le madamin da ...

Cinque Stelle divisi sul decreto Salvini : per la prima volte le due anime vanno alla conta : Luigi Di Maio ha stretto un patto con Matteo Salvini per blindare il decreto sicurezza, caro ai leghisti, e farlo approvare dal Senato entro il 6 novembre. I conti, però, li ha fatti senza l’anima di sinistra del suo Movimento, quella che si riconosce nella corrente ortodossa di Roberto Fico e che proprio nella pancia di Palazzo Madama raccoglie le...

Daredevil - la terza stagione è una sfida fra due anime (e allo spettatore) : In uno degli ultimi poster promozionali della terza stagione di Daredevil, in streaming su Netflix a partire dal 19 ottobre, vediamo il tradizionale costume rosso dell’eroe di Hell’s Kitchen trasformarsi in fiamme che, digradando, lasciano spazio al costume più artigianale del Matt Murdoch degli inizi. L’immagine è significativa perché dà il conto della dualità e anche del gioco di specchi, e del contrasto fra luci e ombre, che ...