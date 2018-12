Lazio | punto di scontro Inzaghi-Lotito rapporto incrinato

Lazio-Milan - il punto della situazione sugli infortunati : Il campionato sta finalmente per tornare e domenica alle 18.00, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena il “big match” della tredicesima giornata, che vede scontrarsi Lazio e Milan in uno scontro diretto che vale il momentaneo quarto posto, in una partita all’insegna degli infortuni.Qui LazioI bianco celesti, reduci dal pareggio in trasferta con il Sassuolo, arrivano alla sfida con l’incognita centrocampo: Lucas ...