Lazio | Marusic rimane fermo ai box | Leiva è quasi pronto al rientro

LIVE Marsiglia-Lazio - Europa League 2019 in DIRETTA : 1-3. Marusic chiude la partita : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara della terza giornata dell'Europa League di calcio : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30 ...