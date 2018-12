L' Athletic Bilbao esonera Berizzo

Spagna - Athletic Bilbao esonera Berizzo : ANSA, - ROMA, 4 DIC - Eduardo Berizzo non è più l'allenatore dell'Athletic Bilbao. Il club ha infatti ufficializzato l'esonero del tecnico a causa del cattivo rendimento della squadra e che da domani ...

Pronostico Levante vs Athletic Bilbao - La Liga 3-12-2018 e Analisi : La Liga, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Athletic Bilbao, lunedì 3 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Levante-Athletic Bilbao, lunedì 3 dicembre. A Valencia si chiude la quattordicesima giornata di Primera Division, con il Levante che ospita l’Athletic. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Levante e Athletic Bilbao?Il Levante cerca il secondo risultato utile consecutivo, dopo lo spettacolare ...

Pronostico Atletico Madrid vs Athletic Bilbao - La Liga 10-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Athletic Bilbao, sabato 10 novembre. Sfida interessante al Wanda Metropolitano per l’Atletico Madrid che, dopo aver subito il pareggio nei minuti finali contro il Leganés, andrà a caccia dei tre punti contro l’Athletic Bilbao sempre più in crisi. Analisi e ...

Pronostico Espanyol vs Athletic Bilbao - La Liga 5-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Espanyol-Athletic Bilbao, lunedì 5 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Espanyol-Athletic Bilbao, lunedì 5 novembre. Umore diametralmente opposto in casa Espanyol e Athletic Bilbao. Le due squadre si affrontano al RCDE Stadium per il posticipo che chiuderà l’undicesima giornata di Primera Division, ma se i catalani sono euforici per il quinto posto, i baschi, ...

Liga : Athletic Bilbao e Valencia restano a secco : Termina senza reti la sfida del nuovo San Mamés: partita noiosa, entrambe le squadre restano attardate in classifica

Athletic Bilbao - il presidente : 'Preferì la Juve - Llorente non tornerà qui' : TORINO - 333 partite e 118 gol con la maglia dell' Athletic Bilbao , bottino che non potrà crescere ulteriormente: Fernando Llorente , infatti, attualmente in forza al Tottenham e in scadenza di ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Sociedad - La Liga 5-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre. Riparte La Liga con il derby basco, l’anticipo dell’ottava giornata. L’impegno non sarà dei più semplici al San Mames, tra due formazioni escluse dalla competizioni europee e che occupano la parte bassa della classifica. Analisi e ...

Liga - Barcellona fermato dall'Athletic Bilbao sull'1-1 : Il Barcellona non va oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro l'Athletic Bilbao nell'anticipo della settima giornata della Liga. Al vantaggio dei baschi al 41' firmato da De Marcos, risponde all'84' ...

Barcellona - aria di crisi : altro stop inatteso - pareggio contro l’Athletic Bilbao : L’Athletic Bilbao è riuscito a fermare il Barcellona al Camp Nou, un 1-1 che di certo non farà piacere al tecnico blaugrana Valverde Il Barcellona non va oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Athletic Bilbao nell’anticipo della settima giornata della Liga. Al vantaggio dei baschi al 41′ firmato da De Marcos, risponde all’84’ Munir. In classifica i catalani sono primi con 14 punti, uno in più del ...

Liga - Athletic Bilbao-Barcellona 1-1 : Munir risponde a De Marcos : No, il Barça non può permettersi di lasciare Messi in panchina. Soprattutto questo Barça pallido e insicuro, e un po' sfigato,. Valverde ha lasciato Leo fuori per 55 minuti e ha perso altri due punti: ...

Pronostico Barcellona vs Athletic Bilbao - La Liga 29-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Athletic Bilbao, sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Athletic Bilbao, sabato 29 settembre. La settima giornata di Liga vedrà il Barcellona ospitare al Camp Nou l’Athletic Bilbao in una sfida che potrebbe rilanciare gli uomini di Ernesto Valverde, dopo la clamorosa sconfitta a Leganés. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...